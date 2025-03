Ułatwienia wizowe dla obywateli Białorusi to już przeszłość

Nowe kierownictwo MSZ w ubiegłym roku dokonało audytu wszystkich procedur wizowych – nadużycia wykryto w wydawaniu wiz pracowniczych, studenckich, PBH, a także humanitarnych dedykowanych Białorusinom. Od ubiegłego roku liczba wydawania polskich wiz we wszystkich kategoriach spadła lawinowo. MSZ tłumaczy, że to „proces uszczelnienia systemu wydawania wiz”, które „było spowodowane zbyt swobodnym podejściem do ich uzyskania ze strony obywateli Białorusi, którzy wykorzystywali wizy humanitarne w innych celach, głównie do podróżowania po strefie Schengen oraz przemieszczania się pomiędzy Białorusią a Polską”.

Jest także drugi powód. Polskie służby od początku alarmowały, że system wiz humanitarnych wykorzystał także białoruski reżim, by zainstalować w Polsce i Europie swoich agentów. Właśnie dzięki wizie humanitarnej do Polski wjechała Daria A., aktorka filmów porno, agentka białoruskiego KGB (skazana za szpiegostwo kilka miesięcy temu), która infiltrowała środowisko białoruskiej opozycji w Polsce (formalnie była działaczką organizacji „Mów Prawdę!” – dokumenty okazały się spreparowane).

Czytaj więcej Prawo karne Białorusinka z wyrokiem za szpiegostwo. Dlaczego polski sąd był łagodny? Białorusinka Darii O. usłyszała w piątek wyrok za współpracę z KGB i przekazywanie rosyjskim służbom informacji o białoruskiej opozycji w Polsce. Według Telewizji Biełsat, kobieta jest już na wolności.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia „Rz”, że chodzi o „przywrócenie właściwego znaczenia wizom humanitarnym (...) celem uporządkowania zasad ich wydawania w odniesieniu do obywateli Białorusi”. Jakie to zmiany?

„Wiza humanitarna jest obecnie wydawana jednorazowo i jako wiza krajowa jednokrotna celem zagwarantowania możliwości bezpiecznego opuszczenia kraju pochodzenia” – wyjaśnia MSZ. Obecnie „otrzymanie wizy ze względów humanitarnych należy wiązać z realnymi sytuacjami związanymi bezpośrednio z zagrożeniem dla życia czy zdrowia osoby aplikującej i jej najbliższej rodziny lub odpowiedzialnością karną za działania wymierzone we władze Białorusi (m.in. udział w protestach, działalność opozycyjna)”. Jeśli obywatel Białorusi aplikuje o wizę z innego kraju niż Republika Białorusi, jego wniosek wymaga „dodatkowego uzasadnienia”. Cudzoziemiec może ubiegać się o wizę humanitarną tylko jeden raz. A powtórne złożenie wniosku o wizę humanitarną powinno być możliwe „tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. sytuacje losowe, które uniemożliwiły przemieszczenie się do Polski w okresie ważności wydanej wizy”.