Dlaczego masowo pada bydło na Białorusi? Ukrywany powód

W minionym roku padło na Białorusi blisko 150 tysięcy krów. W tym roku jest to już 52 tysiące. I nie jest to efekt obecnej w Unii Europejskiej pryszczycy, ale zaniedbań w białoruskiej hodowli. Skutkują one, groźną też dla ludzi, brucelozą.