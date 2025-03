A w tłumie uchodźców przybywających do pracy chowają się groźni przestępcy. Jak 32-letni Gruzin, podejrzewany w Polsce o działalność terrorystyczną (co podało radio RMF FM) – to jeden z 14 cudzoziemców deportowanych w tym miesiącu samolotem z podkrakowskich Balic.

Wśród wydalonych w tym roku było 240 Białorusinów – w ubiegłym w tym samym czasie jedynie 100. Skąd wzrost? –Zemściło się masowe wydawanie wiz humanitarnych, praktycznie bez kontroli i weryfikacji. Pozbywamy się teraz tych, którym się nie należały – mówi nam jeden z funkcjonariuszy SG.

Ułatwienia wizowe wprowadził rząd PiS po sfałszowanych wyborach na Białorusi (w 2020 r.) i represjach Łukaszenki – w cztery lata wizy otrzymało 53 tys. Białorusinów. Dochodziło do nadużyć – wjechało do nas np. dwóch agentów Mińska pod fałszywą tożsamością, którzy inwigilowali białoruską opozycję. W ubiegłym roku wydawanie wiz przykrócono (dostało je pół tysiąca osób).

„Kandydaci” do deportacji sami się o nią proszą. Jak 35-letni Gruzin, który – mając pięcioletni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen – wrócił do siebie, zmienił nazwisko i przyjechał z nowym paszportem. Co więcej, złożył do wojewody śląskiego wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Już trafił do strzeżonego ośrodka.