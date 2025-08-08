Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kolonia karna Białoruś

Pięć lat po protestach powyborczych Białorusini żyją w kraju totalitarnym, który w coraz większym stopniu jest pod kontrolą Moskwy. Jeśli w czymkolwiek upatrywać nadziei, to w analogiach z najnowszą historią Polski.

Publikacja: 08.08.2025 14:40

Uczestniczka jednego z protestów po sfałszowanych wyborach (Mińsk, 13 września 2020 r.). Do ich stłu

Uczestniczka jednego z protestów po sfałszowanych wyborach (Mińsk, 13 września 2020 r.). Do ich stłumienia Łukaszenko rzucił struktury siłowe; ich rola w ramach reżimu odtąd stale rośnie

Foto: TUT.BY/AFP

Tomasz Piechal

Równo pięć lat temu na Białorusi wybuchły masowe protesty, z którymi wielu wiązało nadzieje na zmianę reżimu w Mińsku. To dobra okazja do podsumowania, co przez ten czas wydarzyło się u naszego wschodniego sąsiada, i przyczynek do poszukania odpowiedzi na pytanie, czy dziedzictwo tamtego niepodległościowego i prodemokratycznego karnawału odegra jeszcze jakąś rolę w historii Białorusi.

Lato wielkich nadziei

Pozostało jeszcze 98% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi
Plus Minus
Czekistowski etos wiecznie żywy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Demonstranci w Berlinie domagają się zakazu finansowania AfD (11 maja 2025 r.). Rosnąca popularność
Plus Minus
Czy Niemcy są jeszcze wyjątkowe?
Przechodzień w Teheranie na tle plakatu pokazującego rakiety odpalane w kierunku Izraela, kwiecień 2
Plus Minus
Broń nuklearna z irańskiej mitologii
Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Mapy poparcia dla Karola Nawrockiego i popularności disco polo z grubsza się pokrywają
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Na mecze chodziło się do kina. Jak radio, tv i internet zmieniły odbiór sportu
Plus Minus
Na mecze chodziło się do kina. Jak radio, tv i internet zmieniły odbiór sportu
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie