Chodzi o uchwaloną w czerwcu nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, która wydłuża czas na powrót do poprzedniego nazwiska po rozpadzie małżeństwa. Aby skorzystać z prostej ścieżki zmiany nazwiska po rozwodzie małżonek musi złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo – jeśli przebywa za granicą – przed konsulem. Dotychczas termin na dokonanie tej czynności wynosił trzy miesiące i miał charakter terminu zawitego.

Trzy miesiące to za mało. Na zmianę nazwiska po rozwodzie będzie rok

– Nie mają zatem do niego odpowiedniego zastosowania w drodze analogii przepisy o przerwaniu lub zawieszeniu biegu przedawnienia. Nie może on zostać ani skrócony, ani przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego skorzystać z tego uprawnienia – wskazywał resort sprawiedliwości, uzasadniając potrzebę zmian.

Argumentowano też, że prawomocne wyroki rozwodowe nie zawsze w terminie trzech miesięcy od ich uprawomocnienia się są doręczone do urzędu stanu cywilnego, przez co zainteresowani muszą korzystać z bardziej wymagającego, dłuższego i droższego trybu administracyjnej zmiany nazwiska.

Zdarza się, że rozwiedziony małżonek nie ma wiedzy, iż uprawnienie do powrotu do nazwiska poprzez złożenie oświadczenia przysługuje mu tylko w terminie zawitym trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.