Chodzi o uchwaloną w czerwcu nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, która wydłuża czas na powrót do poprzedniego nazwiska po rozpadzie małżeństwa. Aby skorzystać z prostej ścieżki zmiany nazwiska po rozwodzie małżonek musi złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo – jeśli przebywa za granicą – przed konsulem. Dotychczas termin na dokonanie tej czynności wynosił trzy miesiące i miał charakter terminu zawitego.
– Nie mają zatem do niego odpowiedniego zastosowania w drodze analogii przepisy o przerwaniu lub zawieszeniu biegu przedawnienia. Nie może on zostać ani skrócony, ani przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego skorzystać z tego uprawnienia – wskazywał resort sprawiedliwości, uzasadniając potrzebę zmian.
Argumentowano też, że prawomocne wyroki rozwodowe nie zawsze w terminie trzech miesięcy od ich uprawomocnienia się są doręczone do urzędu stanu cywilnego, przez co zainteresowani muszą korzystać z bardziej wymagającego, dłuższego i droższego trybu administracyjnej zmiany nazwiska.
Zdarza się, że rozwiedziony małżonek nie ma wiedzy, iż uprawnienie do powrotu do nazwiska poprzez złożenie oświadczenia przysługuje mu tylko w terminie zawitym trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
Zmiany uzasadniano też emocjami związanymi z trwającym postępowaniem rozwodowym. Jak wskazywano, sprawiają one, że nie każdy z małżonków jest gotowy do stawienia się osobiście przed kierownikiem USC w terminie trzech miesięcy w celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska. Uniemożliwiać może to także choroba albo przyczyna losowa.
W rezultacie wchodząca właśnie w życie ustawa wydłuża ten termin do roku. – Taki czas pozwoli zarówno na przesłanie prawomocnego wyroku rozwodowego z sądu do urzędu stanu cywilnego, jak i jest wystarczająco długi do podjęcia przez rozwiedzionego małżonka świadomej i przemyślanej decyzji o nazwisku – argumentował resort sprawiedliwości.
Co ważne, wydłużony czas na zmianę nazwiska będą mieli też małżonkowie, dla których termin na złożenie oświadczenia nie minął przed 8 października. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym nowelizacji, jeżeli dotychczasowy trzymiesięczny termin do złożenia przez małżonka oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska, nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega on wydłużeniu do roku.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, żeby wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem należy złożyć stosowne oświadczenie i odpowiedni pakiet dokumentów oraz informacji w USC albo przed konsulem. Potrzebne są do tego: dokument tożsamości, dowód opłaty skarbowej, informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, a jeśli oświadczenie jest składane przed konsulem, to także odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
