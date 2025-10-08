Rzeczpospolita
Prawo
Wchodzi życie ważne prawo dla osób po rozwodzie. Więcej czasu na powrót do poprzedniego nazwiska

Rozwiedziony małżonek ma rok, a nie jak dotychczas trzy miesiące, na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed ślubem. W środę wchodzą w życie przepisy w tej sprawie.

Publikacja: 08.10.2025 09:03

Wchodzi życie ważne prawo dla osób po rozwodzie. Więcej czasu na powrót do poprzedniego nazwiska

Foto: Adobe Stock

Mateusz Mikowski

Chodzi o uchwaloną w czerwcu nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, która wydłuża czas na powrót do poprzedniego nazwiska po rozpadzie małżeństwa. Aby skorzystać z prostej ścieżki zmiany nazwiska po rozwodzie małżonek musi złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo – jeśli przebywa za granicą – przed konsulem. Dotychczas termin na dokonanie tej czynności wynosił trzy miesiące i miał charakter terminu zawitego.

Trzy miesiące to za mało. Na zmianę nazwiska po rozwodzie będzie rok

– Nie mają zatem do niego odpowiedniego zastosowania w drodze analogii przepisy o przerwaniu lub zawieszeniu biegu przedawnienia. Nie może on zostać ani skrócony, ani przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego skorzystać z tego uprawnienia – wskazywał resort sprawiedliwości, uzasadniając potrzebę zmian.

Czytaj więcej

Rozwodnicy będą mieli więcej czasu na powrót do rodowego nazwiska
Prawo rodzinne
Rozwodnicy będą mieli więcej czasu na powrót do rodowego nazwiska

Argumentowano też, że prawomocne wyroki rozwodowe nie zawsze w terminie trzech miesięcy od ich uprawomocnienia się są doręczone do urzędu stanu cywilnego, przez co zainteresowani muszą korzystać z bardziej wymagającego, dłuższego i droższego trybu administracyjnej zmiany nazwiska.

Zdarza się, że rozwiedziony małżonek nie ma wiedzy, iż uprawnienie do powrotu do nazwiska poprzez złożenie oświadczenia przysługuje mu tylko w terminie zawitym trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

Zmiany uzasadniano też emocjami związanymi z trwającym postępowaniem rozwodowym. Jak wskazywano, sprawiają one, że nie każdy z małżonków jest gotowy do stawienia się osobiście przed kierownikiem USC w terminie trzech miesięcy w celu złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska. Uniemożliwiać może to także choroba albo przyczyna losowa.

Dłuższy czas na zmianę nazwiska po rozwodzie. Decyzja będzie bardziej świadoma i przemyślana

W rezultacie wchodząca właśnie w życie ustawa wydłuża ten termin do roku. – Taki czas pozwoli zarówno na przesłanie prawomocnego wyroku rozwodowego z sądu do urzędu stanu cywilnego, jak i jest wystarczająco długi do podjęcia przez rozwiedzionego małżonka świadomej i przemyślanej decyzji o nazwisku – argumentował resort sprawiedliwości.

Co ważne, wydłużony czas na zmianę nazwiska będą mieli też małżonkowie, dla których termin na złożenie oświadczenia nie minął przed 8 października. Zgodnie bowiem z przepisem przejściowym nowelizacji, jeżeli dotychczasowy trzymiesięczny termin do złożenia przez małżonka oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska, nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega on wydłużeniu do roku.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, żeby wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem należy złożyć stosowne oświadczenie i odpowiedni pakiet dokumentów oraz informacji w USC albo przed konsulem. Potrzebne są do tego: dokument tożsamości, dowód opłaty skarbowej, informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie, a jeśli oświadczenie jest składane przed konsulem, to także odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Czytaj więcej

Szybkie rozwody. Czy rodzice zastępczy rozwiążą małżeństwo w USC?
Prawo rodzinne
Szybkie rozwody. Czy rodzice zastępczy rozwiążą małżeństwo w USC?

Źródło: rp.pl

Prawo Cywilne Rozwody Prawo Rodzinne

e-Wydanie