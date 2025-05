Była żona będzie miała więcej czasu na powrót do panieńskiego nazwiska. Rząd zdecydował

Po rozpadzie małżeństwa małżonek, który przyjął nazwisko drugiego małżonka, może w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego powrócić do poprzedniego nazwiska. W tym celu musi złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo – jeśli przebywa za granicą – przed konsulem.

Termin trzech miesięcy, określony w art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma charakter terminu zawitego. – Nie mają zatem do niego odpowiedniego zastosowania, w drodze analogii, przepisy o przerwaniu lub zawieszeniu biegu przedawnienia. Nie może on również zostać przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego skorzystać z tego uprawnienia – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która przewiduje zmianę art. 59 k.r.o. Projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd 6 maja.

Trzy miesiące na zmianę nazwiska po rozwodzie to za mało

Jeśli więc były małżonek (choć najczęściej to kobiety przyjmują nazwisko męża, wstępując w związek małżeński, to możliwe są również sytuacje odwrotne) chce powrócić do swojego rodowego nazwiska po upływie tego terminu (powrót do poprzedniego nazwiska nie jest obowiązkowy i można pozostać przy nazwisku byłego małżonka), pozostaje już tylko ścieżka administracyjna.