To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, która wypełnia lukę w przepisach wywołaną nowelą Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. Konsekwencją tej nowelizacji jest to, że nieuiszczenie opłaty w terminie pozbawia stronę prawa np. do rozpatrzenia apelacji.

Apelacja została odrzucona, bo wcześniej został oddalony wniosek o zwolnienie z kosztów

Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku wspólnego, w której orzekał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sąd ten odrzucił apelację wnioskodawczyni od niekorzystnego dla niej postanowienia sądu rejonowego, gdyż wcześniej oddalił jej wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, tj. opłaty od apelacji w wysokości 900 zł. SO wskazał, że zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wnioskodawczyni reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika była zobowiązana do uiszczenia brakującej części opłaty od apelacji w terminie tygodniowym od dnia doręczenia jej pełnomocnikowi postanowienia o odmowie zwolnienia jej z tej opłaty. Powinna więc zapłacić do 25 stycznia 2024 r., a termin nie został dotrzymany, gdyż opłata została uiszczona 8 lutego 2024 r.

Zdaniem SO, dla oceny terminowości uiszczenia opłaty nie ma znaczenia okoliczność, że 22 stycznia 2024 r. pełnomocnik wnioskodawczyni złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z 11 stycznia 2024 r. i jego doręczenie. Według sądu złożenie takiego wniosku nie przedłuża terminu do dokonania opłaty od apelacji. A fakt uiszczenia tej opłaty przez stronę, która ubiegała się o zwolnienie — jak to ostatecznie miało miejsce w tej sprawie — świadczy, że musiała ona zdawać sobie sprawę z takiego obowiązku, gdyż jest to związane z jej sytuacją rodzinną i majątkową.