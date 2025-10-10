Aktualizacja: 10.10.2025 17:25 Publikacja: 10.10.2025 16:25
To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, która wypełnia lukę w przepisach wywołaną nowelą Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. Konsekwencją tej nowelizacji jest to, że nieuiszczenie opłaty w terminie pozbawia stronę prawa np. do rozpatrzenia apelacji.
Kwestia ta wynikła w sprawie o podział majątku wspólnego, w której orzekał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sąd ten odrzucił apelację wnioskodawczyni od niekorzystnego dla niej postanowienia sądu rejonowego, gdyż wcześniej oddalił jej wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, tj. opłaty od apelacji w wysokości 900 zł. SO wskazał, że zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wnioskodawczyni reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika była zobowiązana do uiszczenia brakującej części opłaty od apelacji w terminie tygodniowym od dnia doręczenia jej pełnomocnikowi postanowienia o odmowie zwolnienia jej z tej opłaty. Powinna więc zapłacić do 25 stycznia 2024 r., a termin nie został dotrzymany, gdyż opłata została uiszczona 8 lutego 2024 r.
Zdaniem SO, dla oceny terminowości uiszczenia opłaty nie ma znaczenia okoliczność, że 22 stycznia 2024 r. pełnomocnik wnioskodawczyni złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z 11 stycznia 2024 r. i jego doręczenie. Według sądu złożenie takiego wniosku nie przedłuża terminu do dokonania opłaty od apelacji. A fakt uiszczenia tej opłaty przez stronę, która ubiegała się o zwolnienie — jak to ostatecznie miało miejsce w tej sprawie — świadczy, że musiała ona zdawać sobie sprawę z takiego obowiązku, gdyż jest to związane z jej sytuacją rodzinną i majątkową.
W trakcie rozpatrywania zażalenia wnioskodawczyni szerszy skład SO (w ramach tzw. zażalenia poziomego) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy wskazany w art. 112 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tygodniowy termin do opłacenia pisma, w przypadku gdy strona wniosła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydanego przez sąd drugiej instancji w stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2023 r., lecz nie wywiodła zażalenia, biegnie od dnia doręczenia jej tego postanowienia, czy też od dnia jego uprawomocnienia się?
W uzasadnieniu skład pytający SO (sędziowie Dorota Budzisz, Adrianna Gołuńska-Łupina i Krzysztof Koczyk) wskazał, że strona zabiegająca o zwolnienie z kosztów, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje związane z możliwością upływu terminu do opłacenia pisma procesowego, musiałaby uiścić opłatę przed doręczeniem jej odpisu postanowienia z uzasadnieniem, a więc przed zapoznaniem się z motywami rozstrzygnięcia sądu odmawiającego. A to budzi wątpliwości aksjologiczne.
Do tego stanowiska przychylił się SN (sędziowie Grzegorz Misiurek, Dariusz Dończyk i Dariusz Zawistowski) i podjął uchwałę, że w przypadku, gdy strona złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
Sygnatura akt: III CZP 47/24
