Aktualizacja: 08.10.2025 06:28 Publikacja: 08.10.2025 04:48
Foto: Adobe Stock
Tak wynika z najnowszego raportu ZUS "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2024 r.".
Naruszenie sprawności organizmu ograniczające bądź uniemożliwiające pracę zarobkową czy uzyskanie środków na utrzymanie ma negatywny wpływ zarówno na życie ubezpieczonego, jak też na funkcjonowanie całego społeczeństwa, gospodarki, w tym na system ochrony zdrowia. Efekty społeczne niezdolności do pracy widoczne są głównie za sprawą rosnących kosztów.
W sferze zabezpieczenia społecznego są to wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne i zasiłki chorobowe czy obciążenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby ponoszone przez pracodawców. A te ciągle rosną. Jak bardzo?
Z najnowszego raportu ZUS wynika, że wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez ZUS w ostatnich 5 latach wzrosły o 55,4 proc. W 2024 r. wyniosły one 419,3 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 15,1 proc.
Czytaj więcej
Zmiana zasad wynagradzania i zatrudniania ma doprowadzić do zmniejszenia liczby wakatów na stanow...
Jednym ze składników tych wydatków są koszty ponoszone (przez ZUS i pracodawców) na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, które w 2024 r. wyniosły łącznie 57,4 mld zł. W stosunku do roku 2023 ich wzrost wyniósł 16,7 proc.
Nie jest zaskoczeniem, że w tym obszarze systematycznie rosną m.in. wydatki na absencję chorobową. Ich poziom przewyższa obciążenia wynikające z rent z tytułu niezdolności do pracy. W 2020 r. wydatki na absencję chorobową finansowaną z FUS i funduszy zakładów pracy wynosiły 22,9 mld zł, natomiast w 2024 r. było to już 31 mld zł.
Jak je ograniczyć?
– Po pierwsze, na pewno fundusz chorobowy się nie zbilansuje, bowiem kilkanaście lat temu znacząco wydłużono okres wypłacanych świadczeń z tytułu zasiłków macierzyńskich, nie podwyższając składki chorobowej. Od tamtej pory stał się on głęboko deficytowy – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
W kwestii ograniczenia krótkotrwałej absencji, zdaniem eksperta, konieczne jest też mocne postawienie na kontrole zwolnień lekarskich. Ale to nie wszystko.
– Istotne jest też usprawnienie systemu orzecznictwa lekarskiego. Chodzi o lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. I takie działania są podejmowane. Procedowane są bowiem nowe przepisy, które dopuszczają powierzenie części kompetencji lekarzy orzeczników osobom o niższych kwalifikacjach. W efekcie ci pierwsi mogliby mocniej skupić się na kwestiach kontroli. Po wejściu w życie tych regulacji będziemy mogli ocenić ich wpływ na absencję chorobową – mówi.
Jak przyznaje, sam ZUS z kolei może udoskonalać algorytmy typujące ubezpieczonych do sprawdzenia, żeby nie odbywało się ono na ślepo.
– Problem zwolnień krótkoterminowych również ma swój znaczący udział w kwotach wydatków na absencję chorobową. Problem w tym, że są one praktycznie nie do skontrolowania – mówi Łukasz Kozłowski.
Jak przyznaje, w ich przypadku na pewno pomocne byłoby ograniczenie ich finansowania w pierwszym dniu, tak jak to ma miejsce w niektórych krajach UE.
– Jest to natomiast kwestia budząca kontrowersje, więc choć warto ją analizować, póki co skupiamy się na innych narzędziach służących realizacji celu związanego z poprawą efektywności systemu – mówi.
Wzrosły także obciążenia na świadczenia rehabilitacyjne (w 2024 r. było to 3,5 mld zł). Ich udział w wydatkach ogółem wzrósł z 5,3 proc. w 2020 r. do 6,1 proc. w 2024 r. Ale to nie wszystko. W 2024 r. rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej prowadzonej przez zakład wydano 4-krotnie więcej niż w 2020 r. (tj. 247,9 mln zł w 2024 r.). Z kolei w porównaniu z rokiem poprzednim objętych rehabilitacją leczniczą zostało o 20 proc. więcej osób.
– Nie dziwi, że ZUS kładzie nacisk na działania skierowane do ludzi zagrożonych utratą zdolności do pracy, którzy mają szansę, żeby odzyskać zdrowie po rehabilitacji. W efekcie nie będzie musiał wypłacać świadczeń długoterminowych, takich jak renty – mówi Łukasz Kozłowski.
Czytaj więcej
W ubiegłym roku liczba stwierdzonych chorób zawodowych zmniejszyła się o prawie 10 proc. Coraz cz...
W strukturze wydatków ogółem na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w 2024 r. grupami chorobowymi, będącymi przyczyną niezdolności do pracy, generującymi najwyższe wydatki były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 17,7 proc. ogółu wydatków (tj. 10,2 mld zł).
– Tutaj problem jest złożony. Z jednej strony nie ma wątpliwości, że ostatnie lata pokazują, że istnieje problem ze zdrowiem psychicznym w społeczeństwie. I na pewno nie należy ich bagatelizować – mówi Łukasz Kozłowski.
Zauważa jednak, że jest to taka przyczyna absencji, którą bardzo trudno skontrolować, bowiem często nie przejawia symptomów zewnętrznych i nie powoduje konieczności zaprzestania aktywności życiowych.
– Niewykluczone zatem, że część absencji z tego tytułu może budzić wątpliwości przy bliższej analizie. Trudno jednak powiedzieć jaki to procent – dodaje.
Jak wskazuje Katarzyna Kamecka, ekspertka Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, należałoby przeanalizować zwolnienia w tym obszarze i , jeżeli ich wzrost wynika w większości z pogarszającej się kondycji psychicznej społeczeństwa, to jedynym rozwiązaniem jest mocne postawienie na profilaktykę.
– Na pewno kluczowy jest łatwiejszy dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Obecnie jest on bardzo ograniczony – mówi.
Zwraca też uwagę na kwestię edukacji w obszarze zdrowia psychicznego, która obejmowałaby wiedzę, w jaki sposób można o siebie zadbać pod tym względem.
– A młodzieży warto byłoby przekazać narzędzia do radzenia sobie ze stresem – dodaje.
Czytaj więcej
Szykują się duże zmiany w zasadach przebywania na L4. Nowe przepisy dadzą pracownikom szerszy wac...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tak wynika z najnowszego raportu ZUS "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2024 r.".
Naruszenie sprawności organizmu ograniczające bądź uniemożliwiające pracę zarobkową czy uzyskanie środków na utrzymanie ma negatywny wpływ zarówno na życie ubezpieczonego, jak też na funkcjonowanie całego społeczeństwa, gospodarki, w tym na system ochrony zdrowia. Efekty społeczne niezdolności do pracy widoczne są głównie za sprawą rosnących kosztów.
To nie usprawnienie pracy sądów, jak zapewnia Waldemar Żurek, i nie wprowadzenie „sądów na telefon”, jak grzmi o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zarzutów dotyczących możliwości manipulacji składami sędz...
Nie na 100, ale na 40 dni do aresztu trafi Wołodymyr Z., Ukrainiec, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysad...
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to jego testament...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas