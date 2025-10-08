Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne przyczyny rosnących wydatków związanych z niezdolnością do pracy?

Jakie zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego są proponowane, aby ograniczyć koszty absencji chorobowej?

Jak wzrosły wydatki na świadczenia rehabilitacyjne i jaki mają wpływ na system ochrony zdrowia?

W jaki sposób ZUS planuje poprawić efektywność kontroli zwolnień lekarskich?

Jak rosnące problemy psychiczne wpływają na wydatki związane z niezdolnością do pracy?

Dlaczego istotna jest profilaktyka i edukacja w zakresie zdrowia psychicznego?

Tak wynika z najnowszego raportu ZUS "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2024 r.".

Naruszenie sprawności organizmu ograniczające bądź uniemożliwiające pracę zarobkową czy uzyskanie środków na utrzymanie ma negatywny wpływ zarówno na życie ubezpieczonego, jak też na funkcjonowanie całego społeczeństwa, gospodarki, w tym na system ochrony zdrowia. Efekty społeczne niezdolności do pracy widoczne są głównie za sprawą rosnących kosztów.

W sferze zabezpieczenia społecznego są to wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne i zasiłki chorobowe czy obciążenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby ponoszone przez pracodawców. A te ciągle rosną. Jak bardzo?

Z najnowszego raportu ZUS wynika, że wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez ZUS w ostatnich 5 latach wzrosły o 55,4 proc. W 2024 r. wyniosły one 419,3 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 15,1 proc.