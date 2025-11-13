Pracownicy resortu zdrowia dawali wskazówki, jak przygotować wnioski do konkursu

Z kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynika, że oceny niektórych propozycji projektów strategicznych, czyli pomysłów szpitali na inwestycje w onkologię, miały dokonać osoby do tego nieuprawnione, a dokładniej pracownicy Ministerstwa Zdrowia, którzy nie byli członkami Komisji Oceny Projektów. Do oceny propozycji mieli być też dopuszczeni pracownicy resortu, którzy „nie złożyli wymaganych przepisami deklaracji o bezstronności i poufności”. Inne naruszenie Regulaminu konkursu, które wyszczególniło CBA, to przydzielenie wniosków konkursowych do oceny z pominięciem drogi losowania. Oprócz tego kontrola wykazała, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu miał konsultować z osobą z MZ treść propozycji projektu strategicznego jeszcze przed oficjalnym złożeniem przez szpital propozycji w konkursie, „z pominięciem ustalonej w konkursie formy i sposobu udzielania wyjaśnień”.

O ustalenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapytaliśmy Izabelę Leszczynę. Jej zdaniem, wyniki kontroli CBA potwierdzają, że potencjalni beneficjenci konkursu byli traktowani w różny sposób. – Z dokumentów w Ministerstwie Zdrowia, w tym z maili wymienianych pomiędzy urzędnikami a wnioskodawcami oraz przedstawicielami kierownictwa a pracownikami wynikało jasno, że ten konkurs nie był sprawiedliwy, tzn., że niektórzy beneficjenci uzyskiwali niedozwolone wsparcie. W zasadzie nasuwa się tu paralela z Funduszem Sprawiedliwości, gdzie do pana Romanowskiego przychodzili różni ludzie, którzy dostawali informacje, jak napisać wniosek, żeby zdobyć grant. W tym konkursie było podobnie, choć oczywiście nie mówimy o bezpośrednich partyjnych korzyściach – mówi Leszczyna.

I dodaje: – Potencjalni beneficjenci kontaktowali się z MZ i dostawali, niezgodne z Regulaminem konkursu, wskazówki, jak przygotować wniosek. To dawanie forów konkretnym szpitalom w konkursie z publicznych pieniędzy. Ministerstwo Zdrowia przyjęło regulamin, a następnie samo ten regulamin łamało. Nie mogłam kontynuować konkursu, który został rozstrzygnięty w taki sposób.

Była minister zdrowia wskazuje też, że aby podpisać umowy na inwestycje, potrzebne były uchwały Rady Ministrów, a każda taka uchwała, przed przekazaniem Radzie Ministrów, musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Finansów. – Tymczasem MF powiedziało wprost, że to, co wnioskodawcy pisali we wnioskach nijak się miało do tego, co znalazło się w ostatecznych wersjach projektów wyłonionych w konkursie. Różnice w zakresach inwestycji były tak duże, że Ministerstwo Finansów nie mogło wydać pozytywnej opinii koniecznej, aby przekazać dokumenty Radzie Ministrów do uchwalenia – mówi.

Opozycja oskarża byłą szefową Ministerstwa Zdrowia o stronniczość

Dostęp do wyników kontroli CBA otrzymała Katarzyna Sójka, która przeprowadziła kontrolę poselską w resorcie zdrowia. W mediach społecznościowych skomentowała, że z protokołu pokontrolnego „wynika tyle, że urzędnicy oceniający wnioski odpowiadali na pytania szpitali”.