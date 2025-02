Konkurs na nowo, szpitale czekają

Z regulaminu konkursu wynika, że jego anulowanie jest możliwe m.in. w przypadku rażącego naruszenia zasady przejrzystości, rzetelności lub bezstronności. Szpitale nie znają jednak odpowiedzi na pytanie, do jakich naruszeń doszło, i podnoszą, że udział w konkursie i przygotowania do podpisania umowy wymagały od nich nakładów czasu i pracy. Jeszcze w 2024 r. informowaliśmy, że np. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny przygotował 13 wersji projektu inwestycyjnego w toku uzgodnień z resortem.

– Zostaliśmy postawieni w trudnym położeniu, biorąc pod uwagę nasze plany dotyczące rozwoju możliwości leczenia onkologicznego Dolnoślązaków i nie tylko. Teraz koncentrujemy się na analizie sytuacji. Bierzemy pod uwagę kontekst zapowiedzi dotyczących ponownego ogłoszenia naboru do konkursu, dlatego nie przewidujemy dodatkowych komentarzy – słyszymy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Wiceminister zdrowia Marek Kos zapowiedział w Sejmie, że ponowne ogłoszenie naboru jest planowane w marcu, a szpitale, które uzyskają dofinansowanie, będą mogły realizować inwestycje do 2029 r.

– W sumie do pacjentów onkologicznych w tym roku popłynie 10 mld złotych – powiedziała w czwartek w Sejmie minister zdrowia. Chodzi o 5,2 mld zł z konkursu onkologicznego z KPO i wspomniane 4,2 mld zł z FM. Rzecz w tym, że jeżeli w nowym naborze wniosków z FM resort założy wypłatę pieniędzy w kilku transzach w podziale na poszczególne lata realizacji projektu, tak jak to miało być w przypadku anulowanego konkursu, to do szpitali nie popłynie w tym roku wspomniane 10 mld zł. Nie wiadomo też, ile pieniędzy z FM zostanie faktycznie wypłaconych w tym roku, biorąc pod uwagę czas potrzebny na składanie wniosków i rozstrzygnięcie konkursu oraz ile potrwa etap uzgadniania projektów inwestycyjnych i podpisywania umów.

Jednak informacja o 10 mld złotych na inwestycje w onkologię w 2025 r. oraz rozstrzygnięcie nowego konkursu z FM – być może na krótko przed wyborami prezydenckimi – brzmią przyjemniej dla ucha wyborców niż utyskiwania szpitali, które czekały na pieniądze ponad rok, przedkładając kolejne wersje planów inwestycyjnych z nadzieją na rychłe podpisanie umów na dofinansowanie.