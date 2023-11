Duda wszelkimi sposobami chce zrobić nowemu premierowi na złość. Przecież 13 grudnia w polskiej historii kojarzy się jednoznacznie ze stanem wojennym



Czy Andrzej Duda chce upokorzyć Donalda Tuska?

Ale po raz kolejny Duda w ten sposób wysyła wyborcom PiS sygnał: powołam, Tuska bo muszę, ale nie jest to polska władza, nie jest to polski rząd. Nie mogę nie przyjąć ślubowania od lidera zwycięskiej koalicji, lecz zrobię wszystko, by nie był to dla niego dzień tryumfu.

Z punktu widzenia radykalnych zwolenników partii rządzącej, to działanie racjonalne – wszak utrzymuje ich w stanie nieustannej mobilizacji, a przy tym jeszcze bardziej zniechęca ich do i tak już znienawidzonej Platformy Obywatelskiej. Niemniej z punktu widzenia społeczeństwa jako całości jest to działanie niezwykle krótkowzroczne. Duda daje tym samym sygnał, że na każdym poziomie będzie z rządem Tuska wojował – także tym symbolicznym. A z ludzkiego punktu widzenia jest to po prostu małe.

Bo może i Dudzie uda się upokorzyć Donalda Tuska przyrównując go do Wojciecha Jaruzelskiego. Ale nie uda mu się zmienić Tuska w Generała.