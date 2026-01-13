– W pozostałych miastach rynek wtórny wyraźnie się skurczył. Największy ubytek mieszkań odnotowano we Wrocławiu – o 20 proc. – podaje Marek Wielgo. W Krakowie oferta mieszkań używanych zmalała o 16 proc., w Warszawie o 12 proc., w Trójmieście i Poznaniu o 11 proc., a w Łodzi – o 6 proc.

Foto: mat.prasowe

– Zwykle gdy oferta mieszkań maleje, średnia cena metra kwadratowego rośnie. 2025 r. był pod tym względem nietypowy. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu mieszkania z drugiej ręki potaniały, mimo kurczącej się oferty – mówi Marek Wielgo.

Czytaj więcej Nieruchomości Sprzedaż mieszkania. Jaka prowizja dla pośrednika Usługa pośrednika w obrocie nieruchomościami w przypadku sprzedaży przeciętnego mieszkania może k...

Duży wybór mieszkań na rynku pierwotnym

Jednocześnie wzrosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. – W grudniu w ofercie firm deweloperskich w Warszawie było o 11 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej. W Łodzi oferta zwiększyła się o 26 proc., a w Katowicach – o 25 proc. Kraków i Trójmiasto zanotowały wzrost o 21 proc., Wrocław – o 13 proc., a Poznań – o 6 proc.

Marek Wielgo zwraca uwagę, że jeszcze rok temu w Warszawie i Wrocławiu oferta deweloperów była znacznie skromniejsza niż na rynku wtórnym, a w Krakowie – porównywalna. – W ciągu dwunastu miesięcy role się odwróciły. Dziś znacznie większy wybór lokali kupujący znajdą na rynku pierwotnym, podobnie jak w pozostałych metropoliach – mówi ekspert. – Mało tego, w ubiegłym roku na rynku pierwotnym wzrosła podaż lokali adresowanych do klientów kredytowych. Takie mieszkania są zwykle tańsze.