Foto: mat.prasowe

Ekspert dodaje, że zestawienie średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w grudniu 2025 r. z tymi sprzed roku pokazuje, że – z wyjątkiem Łodzi i Warszawy – we wszystkich analizowanych miastach doszło do wzrostów. – Najmniejszy wzrost zanotowaliśmy w Białymstoku (0,3 proc.), największy w Bydgoszczy – niemal o 6 proc. – podaje. - Średni wzrost cen w dziesięciu miastach, w których stawki poszły w górę, wyniósł 3,2 proc., czyli jedynie nieznacznie więcej niż inflacja bazowa, która po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. r./r.. Wskaźnik CPI w tym samym okresie kształtował się na poziomie 2,4 proc. r./r.

Na sprzedaż mieszkania potrzeba więcej czasu

– Brak w minionym roku silnych impulsów finansowych stymulujących gwałtowny wzrost popytu, przy jednoczesnym ochłodzeniu zainteresowania najmem, w połączeniu z poprawą dostępności kredytów hipotecznych i wzrostem wynagrodzeń, przyczynił się do uspokojenia rynku i zwiększenia jego przewidywalności – komentuje Marcin Drogomirecki. – W efekcie mieszkania w powszechnym odbiorze przestały być postrzegane jako krótkoterminowa lokata kapitału o wysokiej stopie zwrotu, a ponownie zaczęły być traktowane przede wszystkim jako miejsce do życia – podkreśla.

Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w strukturze popytu. – Z rynku w dużej mierze wycofali się inwestorzy, natomiast osoby poszukujące mieszkań na własne potrzeby decyzje o zakupie podejmowały wolniej, z większą rozwagą – mówi analityk Grupy Morizon-Gratka. – Kupujący coraz częściej analizowali jakość lokali, ich funkcjonalność i lokalizację, a sam proces sprzedaży na rynku wtórnym wyraźnie się wydłużył. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Wskaźnik cen wciąż poniżej historycznego szczytu

Z analiz wynika, że grudniowy napływ nowych ofert na rynek wtórny był bardzo ograniczony. – Wśród mieszkań, które zasiliły bazy serwisów Morizon.pl i Gratka.pl, dominowały lokale o wyższym standardzie i mniejszych metrażach, co przekładało się na wyższe ceny – mówi Marcin Drogomirecki.