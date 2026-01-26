Aktualizacja: 26.01.2026 13:48 Publikacja: 26.01.2026 13:38
2025 r. przyniósł wyraźne uspokojenie rynku mieszkaniowego
Jak ocenia Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, 2025 r. przyniósł wyraźne uspokojenie rynku mieszkaniowego. – Zrównoważona relacja podaży i popytu, brak gwałtownych impulsów stymulujących zakupy oraz stopniowe wygaszanie inflacji sprawiły, że wzrosty cen mieszkań wyhamowały – mówi ekspert.
Zaznacza, że analiza ofert publikowanych w serwisach Morizon-Gratka pokazuje, że choć średnie ceny nominalne mieszkań w większości dużych miast w grudniu 2025 r. były wyższe niż przed rokiem, to w ujęciu realnym poziom cen mieszkań na rynku wtórnym jest dziś zbliżony do tego sprzed ok. trzech lat.
– W ujęciu miesiąc do miesiąca w grudniu symboliczny spadek średniej ceny ofertowej mieszkań z drugiej ręki odnotowaliśmy jedynie w Białymstoku (o 0,1 proc.). W Lublinie i Warszawie ceny utrzymały się na poziomach z listopada – podaje Marcin Drogomirecki. – Jednocześnie w dziewięciu z analizowanych miast średnie ceny ofertowe wzrosły, najsilniej w Bydgoszczy (1,7 proc.), Olsztynie (1,6 proc.) i w Gdańsku (1,1 proc.).
Ekspert dodaje, że zestawienie średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w grudniu 2025 r. z tymi sprzed roku pokazuje, że – z wyjątkiem Łodzi i Warszawy – we wszystkich analizowanych miastach doszło do wzrostów. – Najmniejszy wzrost zanotowaliśmy w Białymstoku (0,3 proc.), największy w Bydgoszczy – niemal o 6 proc. – podaje. - Średni wzrost cen w dziesięciu miastach, w których stawki poszły w górę, wyniósł 3,2 proc., czyli jedynie nieznacznie więcej niż inflacja bazowa, która po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. r./r.. Wskaźnik CPI w tym samym okresie kształtował się na poziomie 2,4 proc. r./r.
– Brak w minionym roku silnych impulsów finansowych stymulujących gwałtowny wzrost popytu, przy jednoczesnym ochłodzeniu zainteresowania najmem, w połączeniu z poprawą dostępności kredytów hipotecznych i wzrostem wynagrodzeń, przyczynił się do uspokojenia rynku i zwiększenia jego przewidywalności – komentuje Marcin Drogomirecki. – W efekcie mieszkania w powszechnym odbiorze przestały być postrzegane jako krótkoterminowa lokata kapitału o wysokiej stopie zwrotu, a ponownie zaczęły być traktowane przede wszystkim jako miejsce do życia – podkreśla.
Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w strukturze popytu. – Z rynku w dużej mierze wycofali się inwestorzy, natomiast osoby poszukujące mieszkań na własne potrzeby decyzje o zakupie podejmowały wolniej, z większą rozwagą – mówi analityk Grupy Morizon-Gratka. – Kupujący coraz częściej analizowali jakość lokali, ich funkcjonalność i lokalizację, a sam proces sprzedaży na rynku wtórnym wyraźnie się wydłużył. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.
Z analiz wynika, że grudniowy napływ nowych ofert na rynek wtórny był bardzo ograniczony. – Wśród mieszkań, które zasiliły bazy serwisów Morizon.pl i Gratka.pl, dominowały lokale o wyższym standardzie i mniejszych metrażach, co przekładało się na wyższe ceny – mówi Marcin Drogomirecki.
Podkreśla, że realny poziom cen mieszkań na rynku wtórnym jest zbliżony do wartości odnotowywanych na przełomie 2022 i 2023 r.
