Wzrosty cen mieszkań wyhamowały. Na rynku jest mniej inwestorów

Choć średnie nominalne ceny mieszkań w większości dużych miast są wyższe niż przed rokiem, to w ujęciu realnym są zbliżone do tych sprzed ok. trzech lat – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 26.01.2026 13:38

2025 r. przyniósł wyraźne uspokojenie rynku mieszkaniowego

Foto: Adobe Stock

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co wpłynęło na zahamowanie wzrostu cen mieszkań w 2025 roku
  • Jakie zmiany zaszły na rynku mieszkań w dużych miastach
  • W których miastach odnotowano największe i najmniejsze wzrosty cen ofertowych mieszkań
  • Dlaczego sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym stała się bardziej czasochłonna

Jak ocenia Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, 2025 r. przyniósł wyraźne uspokojenie rynku mieszkaniowego. – Zrównoważona relacja podaży i popytu, brak gwałtownych impulsów stymulujących zakupy oraz stopniowe wygaszanie inflacji sprawiły, że wzrosty cen mieszkań wyhamowały – mówi ekspert.

Zaznacza, że analiza ofert publikowanych w serwisach Morizon-Gratka pokazuje, że choć średnie ceny nominalne mieszkań w większości dużych miast w grudniu 2025 r. były wyższe niż przed rokiem, to w ujęciu realnym poziom cen mieszkań na rynku wtórnym jest dziś zbliżony do tego sprzed ok. trzech lat.

Rynek najmu mieszkań się uspokoił. Dobre wiadomości dla lokatorów

Jak się zmieniały ceny mieszkań na rynku wtórnym

– W ujęciu miesiąc do miesiąca w grudniu symboliczny spadek średniej ceny ofertowej mieszkań z drugiej ręki odnotowaliśmy jedynie w Białymstoku (o 0,1 proc.). W Lublinie i Warszawie ceny utrzymały się na poziomach z listopada – podaje Marcin Drogomirecki. – Jednocześnie w dziewięciu z analizowanych miast średnie ceny ofertowe wzrosły, najsilniej w Bydgoszczy (1,7 proc.), Olsztynie (1,6 proc.) i w Gdańsku (1,1 proc.).

Foto: mat.prasowe

Ekspert dodaje, że zestawienie średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w grudniu 2025 r. z tymi sprzed roku pokazuje, że – z wyjątkiem Łodzi i Warszawy – we wszystkich analizowanych miastach doszło do wzrostów. – Najmniejszy wzrost zanotowaliśmy w Białymstoku (0,3 proc.), największy w Bydgoszczy – niemal o 6 proc. – podaje. - Średni wzrost cen w dziesięciu miastach, w których stawki poszły w górę, wyniósł 3,2 proc., czyli jedynie nieznacznie więcej niż inflacja bazowa, która po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. r./r.. Wskaźnik CPI w tym samym okresie kształtował się na poziomie 2,4 proc. r./r.

Na sprzedaż mieszkania potrzeba więcej czasu

– Brak w minionym roku silnych impulsów finansowych stymulujących gwałtowny wzrost popytu, przy jednoczesnym ochłodzeniu zainteresowania najmem, w połączeniu z poprawą dostępności kredytów hipotecznych i wzrostem wynagrodzeń, przyczynił się do uspokojenia rynku i zwiększenia jego przewidywalności – komentuje Marcin Drogomirecki. – W efekcie mieszkania w powszechnym odbiorze przestały być postrzegane jako krótkoterminowa lokata kapitału o wysokiej stopie zwrotu, a ponownie zaczęły być traktowane przede wszystkim jako miejsce do życia – podkreśla.

Mieszkaniówka dwóch prędkości. Jak zmieniały się ceny nowych lokali

Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w strukturze popytu. – Z rynku w dużej mierze wycofali się inwestorzy, natomiast osoby poszukujące mieszkań na własne potrzeby decyzje o zakupie podejmowały wolniej, z większą rozwagą – mówi analityk Grupy Morizon-Gratka. – Kupujący coraz częściej analizowali jakość lokali, ich funkcjonalność i lokalizację, a sam proces sprzedaży na rynku wtórnym wyraźnie się wydłużył. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. 

Wskaźnik cen wciąż poniżej historycznego szczytu

Z analiz wynika, że grudniowy napływ nowych ofert na rynek wtórny był bardzo ograniczony. – Wśród mieszkań, które zasiliły bazy serwisów Morizon.pl i Gratka.pl, dominowały lokale o wyższym standardzie i mniejszych metrażach, co przekładało się na wyższe ceny – mówi Marcin Drogomirecki.

Podkreśla, że realny poziom cen mieszkań na rynku wtórnym jest zbliżony do wartości odnotowywanych na przełomie 2022 i 2023 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania
