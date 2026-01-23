IV kwartał ubiegłego roku przyniósł lepszy wynik sprzedaży mieszkań. Z badań JLL wynika, że w ujęciu rok do roku sprzedaż kwartalna na siedmiu największych rynkach wzrosła prawie o 15 proc.

– Roczna sprzedaż na poziomie prawie 43 tys. jest wynikiem dalekim od czasów boomu z lat 2016-2019, ale to wynik wyraźnie lepszy niż w latach kryzysowych. Największe wzrosty sprzedaży rok do roku odnotowano w Trójmieście i Warszawie, o 20 i 10 proc., odpowiednio. Na pozostałych dużych rynkach wynik rocznej sprzedaży w 2025 r. był zbliżony do roku poprzedniego.

Uwalnianie się skumulowanego popytu

Autorzy raportu podkreślają, że kluczowym czynnikiem kształtującym rynek mieszkań w 2025 r. był cykl łagodzenia polityki monetarnej. Stopy procentowe spadły od maja o 175 punktów bazowych, z 5,75 proc. do 4 proc. – Zmiana ta stopniowo przekładała się na obniżenie kosztów finansowania zakupu nieruchomości i poprawę zdolności kredytowej potencjalnych nabywców – mówią autorzy raportu. Ich zdaniem, choć kupujący uaktywnili się w IV kwartale ubiegłego roku, to pełne efekty obniżek stóp powinny być widoczne w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Dodatkowo, spodziewane jest dalsze uwolnienie części skumulowanego popytu ze strony klientów, którzy dotychczas wstrzymywali się z transakcją w oczekiwaniu na rządowe wsparcie.

– O ile sprzedaż na każdym z dużych rynków była w 2025 r. w trendzie rosnącym, to duża oferta w relacji do sprzedaży wyraźnie zarysowała podział rynku na grupy. Z jednej strony Warszawa i Trójmiasto utrzymują sytuację bliską równowagi, gdzie popyt nadąża za podażą, a ceny pozostają stabilne lub lekko rosną – mówi Aleksandra Gawrońska, dyrektor działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Z drugiej strony znajdują się Kraków, Poznań, Wrocław, a przede wszystkim Łódź i Katowice. Na tych rynkach rosnąca oferta, również tych gotowych mieszkań, może wywierać presję na deweloperów, którzy muszą konkurować ze sobą o nabywców mieszkań. Teoretyczny czas wyprzedaży oferty na części z tych miast jest bliżej sześciu–siedmiu kwartałów, w Łodzi czy Katowicach jest już powyżej dwóch i niemal czterech lat, odpowiednio.

Jawność cen mieszkań. Fala „repricingu”

Na rynek nowych mieszkań w 2025 r. miała też wpływ ustawa o jawności cen mieszkań. Przepisy weszły w życie we wrześniu. – Obowiązek prezentowania aktualnych i historycznych cen wywołał falę repricingu, w ramach której wielu deweloperów dostosowało oficjalne cenniki do warunków rynkowych – mówią autorzy raportu.

Eksperci BIG DATA RynekPierwotny.pl ponownie przyjrzeli się zmianom cenników, tym razem cztery miesiące po wejściu w życie ustawy o „jawności cen”. Przypomnijmy – wyniki pierwszej analizy portalu z października 2025 r. pokazały, że w zależności od rynku zmiany cen w okresie czerwiec–wrzesień 2025 objęły od 13 proc. oferty (Katowice) do nawet 44 proc. oferty (Łódź, Trójmiasto), obejmując zarówno obniżki, jak i podwyżki sięgające nawet 20 proc.