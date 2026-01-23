W tle głośnych pogróżek Donalda Trumpa, który łamiąc podpisaną w lipcu 2025 r. umowę z Unią Europejską zagroził kilku unijnym krajom karnymi cłami za ćwiczenia wojskowe na Grenlandii – toczy się prawdziwy konflikt na cła i dumpingowe ceny.

Dyrekcja ds. handlu Komisji Europejskiej wdrożyła właśnie ostateczne cła antydumpingowe sięgające od 88,7 do 110,6 proc. na przywóz do UE stopionego tlenku glinu z Chińskiej Republiki Ludowej, co praktycznie podwoi cenę importowanego chińskiego tlenku glinu. Dodatkowo Bruksela wprowadziła bezcłowy kontyngent taryfowy na ograniczoną wielkość importu tego towaru. Po przekroczeniu tego kontyngentu reszta towaru podlega cłom antydumpingowym, początkowo na pięć lat – informuje KE w rozporządzeniu z 15 stycznia. Tak wysokie cła mają swoje uzasadnienie – chiński towar był o połowę tańszy.

Dzięki niskim cenom Chińczycy zdobyli kawał rynku, europejska sprzedaż spadła o... 37 proc.

Dumpingowe ceny narzucane przez chińskich dostawców zagrażały popytowi na europejskie towary. Dzisiejsze karne cła to efekt postępowania antydumpingowego, które KE wszczęła w listopadzie 2024 r. – w następstwie skargi, którą francuska spółka Imerys złożyła w imieniu europejskiego przemysłu metalurgicznego. Firmy wskazały dowody na wystąpienie dumpingu i istotną szkodę, co uzasadniało wszczęcie dochodzenia.

Szkoda polegała na tym, że chińskie firmy wysyłały nam towar dokładnie o połowę tańszy niż produkcja europejska. Średnia cena importowa z Chin wynosiła 878 euro za tonę, gdy "średnia niewyrządzająca szkody cena przemysłu Unii wynosiła 1880 euro za tonę". Efekt tak niskich cen widać po reakcji rynku: sprzedaż Unii spadła o 37 proc., co doprowadziło do utraty 9 proc. udziału w rynku, podobnie znacznie spadł również przywóz ze wszystkich pozostałych państw trzecich. Z kolei przywóz z Chin zwiększył w tym okresie swój udział w rynku o 16 proc. W wyniku zmniejszającej się produkcji, w Europie mocno zredukowano też miejsca pracy w tym sektorze.