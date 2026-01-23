Aktualizacja: 23.01.2026 16:17 Publikacja: 23.01.2026 16:00
W tle głośnych pogróżek Donalda Trumpa, który łamiąc podpisaną w lipcu 2025 r. umowę z Unią Europejską zagroził kilku unijnym krajom karnymi cłami za ćwiczenia wojskowe na Grenlandii – toczy się prawdziwy konflikt na cła i dumpingowe ceny.
Dyrekcja ds. handlu Komisji Europejskiej wdrożyła właśnie ostateczne cła antydumpingowe sięgające od 88,7 do 110,6 proc. na przywóz do UE stopionego tlenku glinu z Chińskiej Republiki Ludowej, co praktycznie podwoi cenę importowanego chińskiego tlenku glinu. Dodatkowo Bruksela wprowadziła bezcłowy kontyngent taryfowy na ograniczoną wielkość importu tego towaru. Po przekroczeniu tego kontyngentu reszta towaru podlega cłom antydumpingowym, początkowo na pięć lat – informuje KE w rozporządzeniu z 15 stycznia. Tak wysokie cła mają swoje uzasadnienie – chiński towar był o połowę tańszy.
Dumpingowe ceny narzucane przez chińskich dostawców zagrażały popytowi na europejskie towary. Dzisiejsze karne cła to efekt postępowania antydumpingowego, które KE wszczęła w listopadzie 2024 r. – w następstwie skargi, którą francuska spółka Imerys złożyła w imieniu europejskiego przemysłu metalurgicznego. Firmy wskazały dowody na wystąpienie dumpingu i istotną szkodę, co uzasadniało wszczęcie dochodzenia.
Szkoda polegała na tym, że chińskie firmy wysyłały nam towar dokładnie o połowę tańszy niż produkcja europejska. Średnia cena importowa z Chin wynosiła 878 euro za tonę, gdy "średnia niewyrządzająca szkody cena przemysłu Unii wynosiła 1880 euro za tonę". Efekt tak niskich cen widać po reakcji rynku: sprzedaż Unii spadła o 37 proc., co doprowadziło do utraty 9 proc. udziału w rynku, podobnie znacznie spadł również przywóz ze wszystkich pozostałych państw trzecich. Z kolei przywóz z Chin zwiększył w tym okresie swój udział w rynku o 16 proc. W wyniku zmniejszającej się produkcji, w Europie mocno zredukowano też miejsca pracy w tym sektorze.
Sam bezcłowy kontyngent będzie stopniowo zmniejszany, ma to zabezpieczyć cały łańcuch wartości związany ze stopionym tlenkiem glinu. W ten sposób UE chce bronić gałęzi przemysłu ważnej dla bezpieczeństwa gospodarczego, autonomii i konkurencyjności przemysłowej Europy. A to dlatego, że stopiony tlenek glinu (inaczej – elektrokorund) jest potrzebny do produkcji stali i innych metali, szkła lub ceramiki. Co ważne dziś – jest też szeroko stosowany w przemyśle związanym z obronnością.
Komisja badała ceny dwóch chińskich eksporterów – firm Chongqing Saite Corundum („Saite”) i Luoyang Runbao Abrasives („Runbao”). W tle są jednak także skargi niemieckich importerów, firm Reckel czy Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski, którzy krytykowali unijną metodykę, zarzucali komisji, że (w uproszczeniu) ich porównania cen, kosztów i statystyk handlowych są zniekształcone. Z kolei inny unijny producent (i importer) ArcelorMittal zawyżał w swoich przedkładanych Komisji szacunkach całkowitą konsumpcję stopionego tlenku glinu w Unii na poziomie 400 tys. ton, gdy Komisja ustaliła, że to jest aż o jedną czwartą mniej, ok. 305 tys. ton.
