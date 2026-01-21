Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Trump odstąpił od planów nałożenia ceł na kraje UE w kontekście Grenlandii?

Jakie jest strategiczne znaczenie regionu Arktyki dla Stanów Zjednoczonych?

Jakie posiada zasoby naturalne Grenlandia, które przyciągają uwagę USA?

Jaka jest obecna sytuacja militarna USA na Grenlandii?

Jak rynki finansowe zareagowały na decyzję o zrezygnowaniu z ceł?

Prezydent USA poinformował, że spotkał się z Markiem Rutte, Sekretarzem Generalnym NATO i że przywódcy wypracowali „ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a właściwie całego regionu Arktyki”. Nie ujawnił żadnych szczegółów tych ustaleń.

Według informacji agencji Reutera Mark Rutte powiedział Trumpowi, że sojusznicy z NATO będą bronić USA, jeśli kiedykolwiek zostaną zaatakowane. Trump wyraził nadzieję, że to prawda i dodał, że choć oświadczenie Ruttego było „miłe”, Stany Zjednoczone nadal potrzebują Grenlandii.

„To rozwiązanie, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich państw NATO. W oparciu o to porozumienie nie nałożę ceł, które miały wejść w życie 1 lutego” – napisał prezydent USA w mediach społecznościowych.