Dochodzenie zostało zainicjowane przez Fertilizers Europe – europejskie stowarzyszenie przemysłu nawozowego, które w zeszłym miesiącu złożyło skargę do władz Wspólnoty, pisze agencja Bloomberg.

Rosja wykorzystuje tani gaz do produkcji mocznika

Stowarzyszenie uważa, że Rosja celowo zaniża koszty gazu wykorzystywanego do produkcji mocznika. Metan, bo ten gaz jest źródłem procesu produkcyjnego, stanowi 17 proc. kosztów produkcji. Fertilizers Europe podkreśliło, że ten czynnik pozwala na sprzedaż rosyjskich nawozów nawozów na rynkach międzynarodowych po cenie niższej od rynkowej.

Tymczasem to unijni producenci nawozów tworzą miejsca pracy dla obywateli swoich krajów i płacą podatki na terenie Wspólnoty. Dochodzenie antydumpingowe KE obejmuje okres od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Urzędnicy zbadają również sytuację od 1 stycznia 2022 r.

Mocznik jest wytwarzany poprzez syntezę amoniaku i dwutlenku węgla. Amoniak z kolei jest produkowany z metanu. Według „Kommiersanta”, Rosja w 2025 r. skokowo zwiększyła dostawy amoniaku do Wspólnoty, zdobywając 19 proc. rynku. Jednocześnie cena tego surowca w Europie wzrosła do rekordowego poziomu (605 dolarów za tonę). To zwiększyło dochody rosyjskich eksporterów nawozów 2,5-krotnie.