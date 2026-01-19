200 mln zł to wartość ważnego przez sześć lat programu emisji obligacji przyjętego przez należącą do Ghelamco Invest firmę celową Sobieski Towers sp. z o.o. Na rynku pojawiły się spekulacje, że to przygrywka do rozpoczęcia planowanego od dawna projektu pod roboczą nazwą Sobieski Tower, czyli wieżowca biurowego o powierzchni 43 tys. mkw. przy Placu Zawiszy w Warszawie.

– Celem planowanej emisji obligacji przez spółkę Sobieski Towers sp. z o.o. jest wsparcie obsługi i refinansowania części zobowiązań finansowych Grupy Ghelamco w Polsce – mówi Michał Nitychoruk z biura prasowego dewelopera.

Emisje obligacji spółek córek pomagają spłacić dług Ghelamco

Ghelamco Invest 3 lutego musi wykupić obligacje o wartości 240 mln zł. Emisja w Sobieski Towers zostanie wykorzystana na częściowe rolowanie tej serii. Tak zresztą sugerował lakoniczny komentarz w raporcie bieżącym: Sobieski rozważa emisję obligacji w ramach limitu dostępnego w ramach programu w I kwartale 2026 r.

Podobny mechanizm zastosowano we wrześniu, kiedy zapadały papiery o wartości 170 mln zł. 120 mln zł na wykup grupa pozyskała z emisji obligacji przez Kemberton sp. z o.o., realizującą projekt biurowy Vibe. Tu konieczne było twardsze niż dotąd zabezpieczenie, czyli wpis na hipotekach. W przypadku Sobieski Towers zasygnalizowano, że zabezpieczeniem będą poręczenia firmy, przez którą operacje w Polsce kontroluje belgijskie Ghelamco.