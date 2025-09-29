Aktualizacja: 29.09.2025 16:36 Publikacja: 29.09.2025 16:20
Ghelamco zastąpiło zapadający dług nowym. Obligacje są tańsze i mocniej zabezpieczone
Foto: Mat. prasowe
Ghelamco Invest, spółka celowa Grupy Ghelamco, w poniedziałek wykupiła w terminie od inwestorów instytucjonalnych i detalicznych serię obligacji o wartości 170 mln zł. W ostatnim czasie deweloper spieniężył aktywa, ale okazuje się, że część starego długu zastąpił nowym.
– Terminowy wykup wrześniowej serii obligacji potwierdza w mojej opinii naszą wiarygodność jako emitenta na polskim rynku kapitałowym i zdolność Ghelamco do regulowania swoich zobowiązań – skomentował w komunikacie prasowym Paul Gheysens, szef i założyciel Grupy Ghelamco (spółka matka ma siedzibę w Belgii). – Działamy w oparciu o długoterminową strategię, która zakłada dywersyfikację projektów i źródeł finansowania oraz redukcję zadłużenia krótkoterminowego. Chcemy, aby inwestorzy mieli pewność, że powierzając nam swój kapitał, współpracują z partnerem odpowiedzialnym i godnym zaufania. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces oraz inwestorom, którzy kolejny raz okazali Ghelamco swoje zaufanie – dodał.
Jak bowiem podkreślono, wykup obligacji został zrealizowany dzięki zbalansowanemu połączeniu środków ze sprzedaży wybranych aktywów Ghelamco w Polsce, wsparciu kapitałowemu ze strony akcjonariuszy, a także nowemu finansowaniu pozyskanemu przez emisję obligacji. Emitentem nie było jednak Ghelamco Invest, a inna spółka z grupy – Kemberton sp. z o.o. Wartość emisji sięgnęła 120 mln zł, termin wykupu to wrzesień 2031 r. Marża wyniesie początkowo 4,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a po ustanowieniu zabezpieczeń (hipoteki na nieruchomościach) 3,5 pkt proc. Ghelamco Invest dotychczas oferowało marżę rzędu 5 pkt proc., a zabezpieczeniem było tylko poręczenie belgijskiej spółki matki.
Spółka Kemberton z wpływów z emisji spłaciła dług wobec Ghelamco Invest, a ta spółka przeznaczyła te środki na wykup wrześniowej serii. Jak wynika z raportu bieżącego, emisję papierów Kembertona objęli inwestorzy kwalifikowani będący posiadaczami obligacji Ghelamco Invest.
Grupa Ghelamco od dawna zmagała się z presją wynikającą z ciężaru krótkoterminowego zadłużenia, jednak dopiero w tym roku niepokój udzielił się posiadaczom obligacji polskiego Ghelamco Invest – łączna ekspozycja to obecnie około 1,2 mld zł. Wiosną, w czasie apogeum kryzysu, inwestorzy pozbywali się obligacji, akceptując wycenę na poziomie 60-70 proc. wartości nominalnej. Obecnie papiery z odleglejszymi terminami zapadalności (2026-2027) są notowane z dyskontem, poniżej 90 proc. wartości nominalnej.
„W świetle zmieniającej się dynamiki rynku, Grupa Ghelamco wdrożyła zdyscyplinowaną strategię skupioną na zmniejszeniu zadłużenia i selektywnych reinwestycjach w rozwojowych segmentach. Grupa aktywnie redukuje zadłużenie, jednocześnie realokując kapitał do sektorów odpornych strukturalnie i przynoszących wyższe zyski, w tym centrów danych, nauk przyrodniczych i najlepszych inwestycji z certyfikacją pod kątem ESG. Ponadto Ghelamco realizuje elastyczne projekty, umożliwiające zmianę funkcji nieruchomości pomiędzy biurową a mieszkaniową, w celu optymalizacji ich wartości w różnych cyklach” – czytamy w komunikacie Ghelamco Invest.
