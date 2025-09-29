Ghelamco Invest, spółka celowa Grupy Ghelamco, w poniedziałek wykupiła w terminie od inwestorów instytucjonalnych i detalicznych serię obligacji o wartości 170 mln zł. W ostatnim czasie deweloper spieniężył aktywa, ale okazuje się, że część starego długu zastąpił nowym.

Grupa Ghelamco zrolowała dług. Nowe obligacje tańsze, ale mocniej zabezpieczone

– Terminowy wykup wrześniowej serii obligacji potwierdza w mojej opinii naszą wiarygodność jako emitenta na polskim rynku kapitałowym i zdolność Ghelamco do regulowania swoich zobowiązań – skomentował w komunikacie prasowym Paul Gheysens, szef i założyciel Grupy Ghelamco (spółka matka ma siedzibę w Belgii). – Działamy w oparciu o długoterminową strategię, która zakłada dywersyfikację projektów i źródeł finansowania oraz redukcję zadłużenia krótkoterminowego. Chcemy, aby inwestorzy mieli pewność, że powierzając nam swój kapitał, współpracują z partnerem odpowiedzialnym i godnym zaufania. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces oraz inwestorom, którzy kolejny raz okazali Ghelamco swoje zaufanie – dodał.

Jak bowiem podkreślono, wykup obligacji został zrealizowany dzięki zbalansowanemu połączeniu środków ze sprzedaży wybranych aktywów Ghelamco w Polsce, wsparciu kapitałowemu ze strony akcjonariuszy, a także nowemu finansowaniu pozyskanemu przez emisję obligacji. Emitentem nie było jednak Ghelamco Invest, a inna spółka z grupy – Kemberton sp. z o.o. Wartość emisji sięgnęła 120 mln zł, termin wykupu to wrzesień 2031 r. Marża wyniesie początkowo 4,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a po ustanowieniu zabezpieczeń (hipoteki na nieruchomościach) 3,5 pkt proc. Ghelamco Invest dotychczas oferowało marżę rzędu 5 pkt proc., a zabezpieczeniem było tylko poręczenie belgijskiej spółki matki.

Spółka Kemberton z wpływów z emisji spłaciła dług wobec Ghelamco Invest, a ta spółka przeznaczyła te środki na wykup wrześniowej serii. Jak wynika z raportu bieżącego, emisję papierów Kembertona objęli inwestorzy kwalifikowani będący posiadaczami obligacji Ghelamco Invest.