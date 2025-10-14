Aktualizacja: 14.10.2025 15:22 Publikacja: 14.10.2025 14:26
Andry Rajoelina zamieścił orędzie na Facebooku
Foto: AFP
Po pojawieniu się doniesień o ucieczce prezydenta z kraju Rajoelina opublikował nagranie na swoim profilu na Facebooku, w którym wyjaśnił, że musiał schronić się w „bezpiecznym miejscu”, w związku z tym, że jego życie miało być zagrożone. Wcześniej prezydent alarmował, że w kraju dochodzi do próby zamachu stanu, po tym, jak w sobotę elitarna jednostka wojskowa CAPSAT przeszła na stronę przeciwników prezydenta. Dowództwo jednostki poinformowało, że przejmuje kontrolę nad armią – i wyznaczyło nowego dowódcę armii i dowódcę żandarmerii.
14 października przebywający w nieznanym miejscu prezydent kraju wydał dekret rozwiązujący w trybie natychmiastowym izbę niższą parlamentu. Wcześniej opozycja wszczęła w niej procedurę impeachmentu głowy państwa. Uzasadniano to porzuceniem przez prezydenta swojego urzędu.
Rajoelina nie potwierdził doniesień, że opuścił Madagaskar na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego. Stwierdził jedynie, że wyjechał z kraju i udał się w „bezpieczne miejsce” w obawie o swoje życie.
Rajoelina wezwał w poniedziałek do dialogu, którego celem byłoby znalezienie wyjścia z sytuacji. Wezwał do poszanowania konstytucji i odrzucił wezwania do ustąpienia z urzędu.
Lider opozycji Siteny Randrianasoloniaiko oświadczył, że dekret prezydenta ws. rozwiązania izby niższej parlamentu jest nieważny, ponieważ prezydent nie odbył wymaganych konsultacji z przewodniczącym parlamentu.
Były prezydent, a obecnie jeden z wpływowych polityków opozycji, Marc Ravalomanana poinformował, że parlament zbiera się na nadzwyczajnej sesji z powodu pojawienia się politycznej próżni na Madagaskarze. – Rozwiązaniem nie jest zemsta, ani zmieszanie, lecz pokojowa, włączająca i odpowiedzialna zmiana władzy – dodał.
Ravalomanana został obalony w wyniku zamachu stanu, który wyniósł do władzy Rajoelinę, którego wówczas wspierała jednostka CAPSAT.
Dekret o rozwiązaniu parlamentu pogłębia kryzys polityczny, w jakim pogrążyła się była francuska kolonia. Na wyspie położonej na Oceanie Indyjskim, u wybrzeży Afryki, od dłuższego czasu trwają protesty przeciwko korupcji władz i złej sytuacji materialnej mieszkańców. Kluczową rolę w protestach odgrywają młodzi mieszkańcy Madagaskaru, przez co demonstracje określano w przeszłości mianem protestów pokolenia Zet.
Protesty na Madagaskarze, byłej francuskiej kolonii w Afryce, wybuchły 25 września, w związku z przerwami w dostawach wody i prądu. Szybko jednak przekształciły się w rebelię przeciwko władzom kraju oskarżanym o nieudolne rządy, korupcję i niezapewnienie mieszkańcom kraju dostępu do podstawowych usług.
Wobec protestów prezydent zdecydował się na odwołanie rządu, ale nie uspokoiło to nastrojów. – Przepraszamy, jeśli członkowie rządu nie wywiązali się z zadań im powierzonych – mówił prezydent w orędziu po zdymisjonowaniu rządu. Wcześniej odwołał ministra energii za to, że ten nie wywiązywał się z obowiązków. Protestujący zaczęli się jednak domagać dymisji głowy państwa.
Od 25 września w starciach pomiędzy protestującymi a siłami bezpieczeństwa zginęły co najmniej 22 osoby, a ok. 100 zostało rannych – szacuje ONZ. Komisja Praw Człowieka ONZ potępiła użycie przez władze Madagaskaru „niepotrzebnej siły” stosowanej przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa próbujących stłumić protesty.
W liczącym ok. 30 mln mieszkańców Madagaskarze 3/4 populacji żyje w biedzie. PKB per capita zmniejszyło się w kraju między 1960 (rok uzyskania niepodległości) a 2020 rokiem o 45 proc. – wynika z szacunków Banku Światowego.
Madagaskar jest największym na świecie producentem wanilii, eksportuje także nikiel, kobalt, tekstylia.
