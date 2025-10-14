Po pojawieniu się doniesień o ucieczce prezydenta z kraju Rajoelina opublikował nagranie na swoim profilu na Facebooku, w którym wyjaśnił, że musiał schronić się w „bezpiecznym miejscu”, w związku z tym, że jego życie miało być zagrożone. Wcześniej prezydent alarmował, że w kraju dochodzi do próby zamachu stanu, po tym, jak w sobotę elitarna jednostka wojskowa CAPSAT przeszła na stronę przeciwników prezydenta. Dowództwo jednostki poinformowało, że przejmuje kontrolę nad armią – i wyznaczyło nowego dowódcę armii i dowódcę żandarmerii.

Andry Rajoelina przebywa w „bezpiecznym miejscu” i rozwiązuje parlament

14 października przebywający w nieznanym miejscu prezydent kraju wydał dekret rozwiązujący w trybie natychmiastowym izbę niższą parlamentu. Wcześniej opozycja wszczęła w niej procedurę impeachmentu głowy państwa. Uzasadniano to porzuceniem przez prezydenta swojego urzędu.

Rajoelina nie potwierdził doniesień, że opuścił Madagaskar na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego. Stwierdził jedynie, że wyjechał z kraju i udał się w „bezpieczne miejsce” w obawie o swoje życie.

Rajoelina wezwał w poniedziałek do dialogu, którego celem byłoby znalezienie wyjścia z sytuacji. Wezwał do poszanowania konstytucji i odrzucił wezwania do ustąpienia z urzędu.