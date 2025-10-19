Rzeczpospolita
Ekonomia
Chińskie giganty technologiczne wycofują się z emisji stablecoinów w Hongkongu

Chińskie koncerny technologiczne, w tym wspierana przez Alibabę spółka Ant Group oraz grupa e-commerce JD.com, wstrzymały plany emisji stablecoinów w Hongkongu po tym, jak rząd wyraził obawy dotyczące wzrostu znaczenia walut kontrolowanych przez sektor prywatny – poinformował „Financial Times”.

Publikacja: 19.10.2025 11:27

Chińskie koncerny technologiczne wstrzymały plany emisji stablecoinów w Hongkongu

Chińskie koncerny technologiczne wstrzymały plany emisji stablecoinów w Hongkongu

Foto: Qilai Shen/Bloomberg

Urszula Lesman

Firmy odłożyły swoje ambicje dotyczące stablecoinów po otrzymaniu instrukcji od chińskich regulatorów, w tym Ludowego Banku Chin (PBOC) i Administracji Cyberprzestrzeni Chin (CAC), aby nie kontynuować tych planów – podał „FT”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Czytaj więcej

World Liberty Financial
Waluty
Spółka związana z Trumpem wyemituje kryptowalutę

Hongkong zmienia przepisy dla emitentów stablecoinów

Parlament Hongkongu uchwalił w maju ustawę dotyczącą stablecoinów, która ustanawia system licencjonowania dla emitentów stablecoinów powiązanych z walutami fiducjarnymi (czyli walutami niemającymi oparcia w dobrach materialnych), zapewniając przyszłym uczestnikom jasność regulacyjną.

Zgodnie z nowymi przepisami każda osoba, która emituje stablecoiny w Hongkongu – lub stablecoiny zabezpieczone dolarami hongkońskimi, niezależnie od tego, czy emisja odbywa się w Hongkongu, czy poza nim – musi uzyskać licencję od Hongkońskiego Urzędu Monetarnego (HKMA) – przypomina Reuters.

Czytaj więcej

Strona internetowa Figure Markets
Waluty
Paxos omyłkowo wyemitował 300 bilionów dolarów w stablecoinach PayPal
Ant Group ogłosiła w czerwcu, że weźmie udział w pilotażowym programie stablecoinów. JD.com również zapowiedziała swój udział w tym pilotażu – podał „FT”.

Chińscy regulatorzy blokują ekspansję stablecoinów

Według raportu amerykańskiego dziennika przedstawiciele PBOC doradzili, by nie uczestniczyć w początkowej fazie wdrażania stablecoinów ze względu na obawy przed dopuszczeniem firm technologicznych i domów maklerskich do emisji jakiegokolwiek rodzaju waluty.

Stablecoiny to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby utrzymywać stałą wartość – zazwyczaj powiązaną z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański – i powszechnie wykorzystywanej przez inwestorów kryptowalutowych do przenoszenia środków między różnymi tokenami.

