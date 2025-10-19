Aktualizacja: 19.10.2025 11:39 Publikacja: 19.10.2025 11:27
Chińskie koncerny technologiczne wstrzymały plany emisji stablecoinów w Hongkongu
Firmy odłożyły swoje ambicje dotyczące stablecoinów po otrzymaniu instrukcji od chińskich regulatorów, w tym Ludowego Banku Chin (PBOC) i Administracji Cyberprzestrzeni Chin (CAC), aby nie kontynuować tych planów – podał „FT”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Parlament Hongkongu uchwalił w maju ustawę dotyczącą stablecoinów, która ustanawia system licencjonowania dla emitentów stablecoinów powiązanych z walutami fiducjarnymi (czyli walutami niemającymi oparcia w dobrach materialnych), zapewniając przyszłym uczestnikom jasność regulacyjną.
Zgodnie z nowymi przepisami każda osoba, która emituje stablecoiny w Hongkongu – lub stablecoiny zabezpieczone dolarami hongkońskimi, niezależnie od tego, czy emisja odbywa się w Hongkongu, czy poza nim – musi uzyskać licencję od Hongkońskiego Urzędu Monetarnego (HKMA) – przypomina Reuters.
Ant Group ogłosiła w czerwcu, że weźmie udział w pilotażowym programie stablecoinów. JD.com również zapowiedziała swój udział w tym pilotażu – podał „FT”.
Według raportu amerykańskiego dziennika przedstawiciele PBOC doradzili, by nie uczestniczyć w początkowej fazie wdrażania stablecoinów ze względu na obawy przed dopuszczeniem firm technologicznych i domów maklerskich do emisji jakiegokolwiek rodzaju waluty.
Stablecoiny to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby utrzymywać stałą wartość – zazwyczaj powiązaną z walutą fiducjarną, taką jak dolar amerykański – i powszechnie wykorzystywanej przez inwestorów kryptowalutowych do przenoszenia środków między różnymi tokenami.
