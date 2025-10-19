Firmy odłożyły swoje ambicje dotyczące stablecoinów po otrzymaniu instrukcji od chińskich regulatorów, w tym Ludowego Banku Chin (PBOC) i Administracji Cyberprzestrzeni Chin (CAC), aby nie kontynuować tych planów – podał „FT”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Hongkong zmienia przepisy dla emitentów stablecoinów

Parlament Hongkongu uchwalił w maju ustawę dotyczącą stablecoinów, która ustanawia system licencjonowania dla emitentów stablecoinów powiązanych z walutami fiducjarnymi (czyli walutami niemającymi oparcia w dobrach materialnych), zapewniając przyszłym uczestnikom jasność regulacyjną.

Zgodnie z nowymi przepisami każda osoba, która emituje stablecoiny w Hongkongu – lub stablecoiny zabezpieczone dolarami hongkońskimi, niezależnie od tego, czy emisja odbywa się w Hongkongu, czy poza nim – musi uzyskać licencję od Hongkońskiego Urzędu Monetarnego (HKMA) – przypomina Reuters.