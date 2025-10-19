Włamanie do Luwru. Minister kultury Francji: jestem na miejscu wraz z policją

Dziennik „Le Parisien” twierdzi, że w niedzielny poranek kilku przestępców wybiło okna w słynnym paryskim muzeum przy Rue de Rivoli, aby ukraść biżuterię. Przestępcom udało się uciec.

Według wstępnych ustaleń śledztwa, przestępcy dostali się do budynku nad Sekwaną, gdzie trwały prace budowlane. Windą towarową przedostali się bezpośrednio do wybranego pomieszczenia w Galerii Apollo.

Po wybiciu szyb dwóch przestępców weszło do budynku, a trzeci pozostał na zewnątrz. Złodzieje ukradli dziewięć przedmiotów z kolekcji biżuterii Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszkę, tiarę i inne.

Minister kultury Francji: Jestem na miejscu wraz z policją i ekipą muzeum

„Dziś rano doszło do napadu rabunkowego na Muzeum Luwr. Nie zgłoszono żadnych obrażeń. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzeum i policją. Trwa dochodzenie” - poinformowała we wpisie minister kultury Francji Rachida Dati.