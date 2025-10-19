Włamanie do Luwru. Minister kultury Francji: jestem na miejscu wraz z policją

Aktualizacja: 19.10.2025 11:49 Publikacja: 19.10.2025 11:30
Muzeum Luwr w Paryżu
Foto: Adobe Stock
Dziennik „Le Parisien” twierdzi, że w niedzielny poranek kilku przestępców wybiło okna w słynnym paryskim muzeum przy Rue de Rivoli, aby ukraść biżuterię. Przestępcom udało się uciec.
Według wstępnych ustaleń śledztwa, przestępcy dostali się do budynku nad Sekwaną, gdzie trwały prace budowlane. Windą towarową przedostali się bezpośrednio do wybranego pomieszczenia w Galerii Apollo.
Po wybiciu szyb dwóch przestępców weszło do budynku, a trzeci pozostał na zewnątrz. Złodzieje ukradli dziewięć przedmiotów z kolekcji biżuterii Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszkę, tiarę i inne.
„Dziś rano doszło do napadu rabunkowego na Muzeum Luwr. Nie zgłoszono żadnych obrażeń. Jestem na miejscu wraz z ekipą muzeum i policją. Trwa dochodzenie” - poinformowała we wpisie minister kultury Francji Rachida Dati.
Na miejscu przebywają obecnie funkcjonariusze organów ścigania, a zwiedzający proszeni są o niewchodzenie do muzeum – przekazały francuskie media.
Według wewnętrznego źródła w Luwrze, słynny Regent, największy diament w kolekcji, ważący ponad 140 karatów, nie został skradziony. Szkody nie zostały jeszcze oszacowane – opisuje „Le Parisien”.
Artykuł jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dziennik „Le Parisien” twierdzi, że w niedzielny poranek kilku przestępców wybiło okna w słynnym paryskim muzeum przy Rue de Rivoli, aby ukraść biżuterię. Przestępcom udało się uciec.
Według wstępnych ustaleń śledztwa, przestępcy dostali się do budynku nad Sekwaną, gdzie trwały prace budowlane. Windą towarową przedostali się bezpośrednio do wybranego pomieszczenia w Galerii Apollo.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zaatakowały kolejną małą łódź, którą oskarżył o pr...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Dwie osoby zginęły w incydencie, do którego doszło w dzielnicy Manchesteru - Crumpsall. Zginął także napastnik....
Od wczesnego rana w Monachium trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej. Na miejscu obe...
40-letni Thomas Jacob Sanford, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, staranował swoim samochodem drzwi...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Rosyjska „flota cieni” dostarcza włoskim bandytom świeżo wyprodukowane „kałasznikowy”. Nie wiadomo, czy to fragm...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas