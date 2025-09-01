Rzeczpospolita
Ekonomia
Szansa na cięcie stóp we wrześniu, ale bez gwarancji

Inflacja w sierpniu spadła do 2,8 proc. r./r. i jest najniższa od ponad roku – podał w piątek w szybkim szacunku GUS. Czy to wystarczy RPP do kolejnej obniżki stóp procentowych już 3 września?

Publikacja: 01.09.2025 05:07

Prezes NBP Adam Glapiński

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są obecne prognozy dotyczące zmian poziomu stóp procentowych?
  • Dlaczego inflacja i jej dynamika wpływają na decyzje RPP?
  • Jak kształtowała się inflacja bazowa i dlaczego jest istotna?
  • W jaki sposób zmiany w wynagrodzeniach mogą wpływać na inflację?
  • Jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na przyszłe decyzje RPP?
  • Dlaczego polityka fiskalna i ceny prądu dodają niepewności do oceny przyszłej inflacji?

Szybki szacunek 2,8 proc. r/r jest lekko niższy od średniej prognoz ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” (2,9 proc.). To także odczyt niższy niż w lipcu (3,1 proc.), drugi z rzędu w paśmie tolerowanych odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) i najniższy od czerwca 2024 r.

Z danych GUS wynika, że sporo wyższe niż przed rokiem pozostają ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,8 proc.), acz akurat względem lipca br. lekko spadły (o 0,1 proc.). To sezonowe zjawisko, wynikające m.in. z niższych cen owoców i warzyw (acz w tym roku spadki były płytkie). Wciąż tańsze niż przed rokiem są też paliwa, o 7,7 proc. Względem lipca br., w sierpniu potaniały one według szacunku GUS o blisko 2 proc. Nośniki energii były zaś w sierpniu o 2,3 proc. droższe niż przed rokiem i 0,1 proc. względem lipca. Generalnie, koszyk inflacyjny GUS potaniał w sierpniu względem lipca o 0,1 proc. Więcej szczegółów sierpniowej inflacji GUS ujawni w połowie września.

Po lipcowym tąpnięciu (m.in. dzięki efektom bazy), inflacja pozostaje w tolerowanym przedziale wokół celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc.), acz powyżej punktowego celu (2,5 proc.). Aktualne prognozy zakładają, że zejście rocznej dynamiki cen do przedziału celu było trwałe, niemniej – bez sprzyjających okoliczności (typu mocniejszy spadek złotego czy taniejąca ropa) – osiągnięcie punktowego celu 2,5 proc. może nie być rychłe.

Prezes NBP Adam Glapiński
Opinie Ekonomiczne
A może budżetowe zaskoczenie to paradoksalnie niezła wiadomość dla RPP?
Dla konsumentów niepokojący wciąż może być wzrost cen żywności – o około 5 proc. r/r już od roku. Na to jednak RPP ma ograniczony wpływ. Z jej punktu widzenia kluczowa jest m.in. inflacja usług. W lipcu wyniosła ona 6,2 proc. r/r. Hamowanie dynamiki cen jest tu ślamazarne. Niby notowane od kilku miesięcy odczyty w okolicach 6-6,5 proc. to poziomy w zasadzie najniższe od przełomu 2019 i 2020 r., ale jednak wciąż wysokie.

Z jednej strony wydaje się, że hamująca dynamika wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej, powinna wywierać mniejszą presję na wzrost cen w usługach, z drugiej, relatywnie dobra kondycja konsumenta może dalej zachęcać usługodawców do „testowania” wyższych cenników. Między innymi z tego powodu inflacja bazowa – choć też na poziomach najniższych od 5,5 roku (3,3-3,4 proc. r/r w ostatnich czterech miesiącach) – jest powyżej celu NBP i powyżej „pełnego” wskaźnika inflacji, a prognozy ekonomistów zakładają tylko powolne jej opadanie (np. lipcowa projekcja NBP przewiduje spadek do 3 proc. dopiero pod koniec 2026 r.). Średnia prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” dla inflacji bazowej w sierpniu to 3,2 proc. r/r.

– Inflacja już jest niska i jest powodem do zadowolenia, ale jeszcze musimy na nią uważnie patrzeć – mówił na początku sierpnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ludwik Kotecki, członek RPP. Dodawał, że Rada nie może się spieszyć z dostosowaniami stóp procentowych.

Wśród analityków dominują prognozy sugerujące kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 pkt baz., do 4,75 proc. (dla stopy referencyjnej) już na posiedzeniu 2–3 września. Przesłanki to m.in. inflacja w przedziale celu i dane o wynagrodzeniach. W sektorze przedsiębiorstw w lipcu przeciętne wynagrodzenie urosło o 7,6 proc. r/r, a w całej gospodarce w drugim kwartale o 8,8 proc. r/r. Oba wyniki są najsłabsze od ponad czterech lat.

Podczas konferencji prasowej w lipcu prezes NBP mówił, że „jeśli nadal będą sprzyjające okoliczności”, to nie wyklucza obniżki stóp procentowych we wrześniu. W ostatnich dniach członek Rady Henryk Wnorowski w rozmowie z Bloombergiem dał do zrozumienia, że spodziewa się obniżki o 25 pkt baz.we wrześniu. Również inny członek RPP, Ludwik Kotecki, mówił nam na początku sierpnia, że według niego publikowane w lipcu dane z gospodarki za czerwiec pozwalają myśleć o obniżce we wrześniu. Wówczas nieco w górę względem rynkowych oczekiwań zaskoczyła dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a rozczarowały dane m.in. o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. W sierpniu było na odwrót: okazało się, że dane za lipiec o płacach były słabsze od prognoz, za to statystyki z handlu i przemysłu zaskoczyły w górę. Warto tu podkreślić, że zarówno Wnorowski, jak i Kotecki z przekonaniem mówili tylko o jednej obniżce stóp procentowych do końca roku, o drugiej tylko w przypadku obniżenia ryzyk dla inflacji.

RPP może podkreślać też przynajmniej dwa czynniki niepewności. Po pierwsze: polityka fiskalna. Zgodnie z projektem budżetu na 2026 r., deficyt sektora general government ma sięgnąć 6,5 proc. PKB, wyżej od dotychczasowych prognoz. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów zrewidowało w górę prognozę deficytu na ten rok z 6,3 proc. PKB do 6,9 proc. – Bardzo szybkie narastanie długu niepokoi, stwarza ryzyko dla długookresowej stabilności cen – oceniał w lipcu Adam Glapiński.

Po drugie: ceny prądu dla gospodarstw domowych. Wciąż obowiązują przepisy o odmrożeniu ich od października, choć prawdopodobnie we wrześniu działania osłonowe zostaną przedłużone. Z drugiej strony, nawet gdyby do tego nie doszło, to do końca września Urząd Regulacji Energetyki ogłosi nowe, niższe taryfy, i skoku cenowego nie będzie. – Niemniej niepewność może wpłynąć na decyzje części członków RPP – oceniają ekonomiści banku Millennium.

Źródło: Rzeczpospolita

Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Organizacje Narodowy Bank Polski (NBP)

