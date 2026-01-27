Aktualizacja: 27.01.2026 13:04 Publikacja: 27.01.2026 11:21
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 7 dni na rozpatrzenie każdego wniosku. Do 26 stycznia rozpatrzył już 228 806 wniosków i wydał 508 469 zaświadczeń. Ale też odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.
Od 1 stycznia 2026 r. do stażu pracy można doliczyć m.in. okresy zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych (np. na zleceniu), prowadzenia działalności gospodarczej, a także okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeśli były za ten czas opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To rewolucyjna zmiana, korzystna dla pracowników. Dodatkowe lata wliczane do stażu pracy będą wpływać m.in. na:
Zmiany są wprowadzane w dwóch etapach. Od 1 stycznia 2026 r. obejmują pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych, a od 1 maja 2026 r. – pozostałych pracodawców.
Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS, które pracownik powinien dostarczyć pracodawcy w ciągu 24 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym przepisy zaczęły obowiązywać u danego pracodawcy. Nic dziwnego, że zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia jest duże.
Wniosek o wydanie takiego dokumentu można złożyć wyłącznie elektronicznie przez konto w eZUS, na specjalnym formularzu „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. ZUS podaje, że dodał w menu bocznym nowy „kafelek”, który prowadzi bezpośrednio do tego formularza. Dzięki temu znalezienie i złożenie właściwego wniosku jest wygodniejsze i szybsze.
Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS przygotuje i doręczy osobie, która złoży wniosek, wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS. Dokumenty te mogą zamiast własnoręcznego podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Taki podpis zawiera zaświadczenie wygenerowane w systemie teleinformatycznym ZUS.
ZUS wydaje także zaświadczenia przygotowane przez swoich pracowników sygnowane:
Obie formy zaświadczenia są równoprawne i prawidłowe.
Jeśli ubezpieczony ma pełnomocnika, który w jego imieniu działa na platformie eZUS, odpowiedź na wniosek USP najpierw trafia do pełnomocnika. Odpowiedź będzie widoczna dla ubezpieczonego na liście dokumentów odebranych, gdy odbierze ją pełnomocnik lub po 14 dniach (jeśli pełnomocnik jej w tym czasie nie odbierze).
Gdy odpowiedź na wniosek USP pojawi się na koncie w eZUS, ubezpieczony lub pełnomocnik zostanie o tym poinformowany SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mobilnej mZUS – zgodnie z preferencjami, które sam ustawił w eZUS. Osoba, która spodziewa się odpowiedzi na wniosek, a nie ma takich ustawień, powinna regularnie logować się do eZUS i sprawdzać, czy decyzja lub zaświadczenie już tam czeka. Można także w każdej chwili aktywować powiadomienia, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych dokumentach.
ZUS odmawia wydania zaświadczenia, najczęściej jeśli:
W sytuacji, gdy ZUS nie wyda zaświadczenia, a pracownik posiada dokumenty, które potwierdzają aktywność zawodową, która podlega doliczeniu do stażu, może złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające i dołączyć owe dokumenty do tego wniosku. Można to zrobić elektronicznie – poprzez swoje konto w eZUS (należy do tego wykorzystać wniosek ogólny POG), listownie – na adres najbliższej jednostki ZUS lub osobiście – w dowolnej placówce ZUS.
Alternatywne dokumenty potwierdzające staż pracy to m.in. umowy (zlecenia, agencyjna), zaświadczenia od zleceniodawcy o okresie wykonywania zlecenia czy umowy agencyjnej, wydruki z CEIDG, rachunki, potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, a także zeznania świadków lub korespondencja e-mail ze zleceniodawcą.
