Do potwierdzenia okresów wliczanych do stażu pracy potrzebne jest zaświadczenie z ZUS, które pracownik powinien dostarczyć pracodawcy w ciągu 24 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym przepisy zaczęły obowiązywać u danego pracodawcy. Nic dziwnego, że zainteresowanie uzyskaniem zaświadczenia jest duże.

Wniosek o wydanie takiego dokumentu można złożyć wyłącznie elektronicznie przez konto w eZUS, na specjalnym formularzu „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. ZUS podaje, że dodał w menu bocznym nowy „kafelek”, który prowadzi bezpośrednio do tego formularza. Dzięki temu znalezienie i złożenie właściwego wniosku jest wygodniejsze i szybsze.

Staż pracy. Odpowiedzi z ZUS przyjdą online

Zaświadczenie, decyzję oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS przygotuje i doręczy osobie, która złoży wniosek, wyłącznie w postaci elektronicznej na konto w eZUS. Dokumenty te mogą zamiast własnoręcznego podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. Taki podpis zawiera zaświadczenie wygenerowane w systemie teleinformatycznym ZUS.

ZUS wydaje także zaświadczenia przygotowane przez swoich pracowników sygnowane:

podpisem kwalifikowanym pracownika ZUS,

pieczęcią ZUS albo

pieczęcią oddziału ZUS.

Obie formy zaświadczenia są równoprawne i prawidłowe.