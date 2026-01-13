Niewielkie zainteresowanie możliwością wliczenia umów cywilnoprawnych do stażu pracy

Z danych ZUS przekazanych „Rzeczpospolitej” wynika natomiast, że do 8 stycznia wpłynęło 98 692 wniosków.

– Na pewno możliwość zaliczenia okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy b2b do stażu jest rozwiązaniem korzystnym, w szczególności dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Wiąże się z nim bowiem możliwość ubiegania się o nagrodę jubileuszową, dłuższy urlop czy dodatek za wysługę lat. Dziwi więc małe zainteresowanie tym rozwiązaniem – mówi Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

W jej ocenie nie wynika to jednak z niewiedzy osób potencjalnie zainteresowanych. A z czego?

– Wydaje mi się, że po prostu tych osób nie jest tak dużo, jak nam się wydaje. Często też ludzie, którzy rozpoczynali karierę w administracji, dalej tam pracują. Jak pokazują liczby, osoby, które po prostu przyszły z rynku otwartego i były wówczas zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, to niezbyt duża grupa – ocenia.

Ekspertka przyznaje też, że na pewno ta liczba się zwiększy, gdy nowe regulacje zaczną obowiązywać też w sektorze prywatnym.

– Część zaświadczeń nie będzie też w ogóle przysługiwała np. studentom. Oni pod te przepisy nie podlegają – dodaje.