Aktualizacja: 13.01.2026 15:31 Publikacja: 13.01.2026 15:03
Zmiany w kodeksie pracy, które definiują staż pracy na nowo, weszły w życie 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego.
Foto: Adobe Stock
Zmiany w kodeksie pracy, które definiują staż pracy na nowo, weszły w życie 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego. Z kolei w przypadku firm prywatnych nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2026 r. Do stażu wliczane będą okresy m.in. zarobkowania na zleceniu czy w ramach własnej działalności gospodarczej.
Dzięki temu wyrównane mają być szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego dla osób zarobkujących na innej podstawie niż stosunek pracy lub stosunek służbowy.
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cytowana przez PAP tuż po przyjęciu projektu w tej sprawie przez rząd wskazywała, że ze zmian wynikających z wliczenia m.in. umów cywilnoprawnych do stażu pracy może skorzystać nawet 2 mln osób.
Z danych ZUS przekazanych „Rzeczpospolitej” wynika natomiast, że do 8 stycznia wpłynęło 98 692 wniosków.
– Na pewno możliwość zaliczenia okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy b2b do stażu jest rozwiązaniem korzystnym, w szczególności dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Wiąże się z nim bowiem możliwość ubiegania się o nagrodę jubileuszową, dłuższy urlop czy dodatek za wysługę lat. Dziwi więc małe zainteresowanie tym rozwiązaniem – mówi Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
W jej ocenie nie wynika to jednak z niewiedzy osób potencjalnie zainteresowanych. A z czego?
– Wydaje mi się, że po prostu tych osób nie jest tak dużo, jak nam się wydaje. Często też ludzie, którzy rozpoczynali karierę w administracji, dalej tam pracują. Jak pokazują liczby, osoby, które po prostu przyszły z rynku otwartego i były wówczas zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, to niezbyt duża grupa – ocenia.
Ekspertka przyznaje też, że na pewno ta liczba się zwiększy, gdy nowe regulacje zaczną obowiązywać też w sektorze prywatnym.
– Część zaświadczeń nie będzie też w ogóle przysługiwała np. studentom. Oni pod te przepisy nie podlegają – dodaje.
Zdaniem Katarzyny Kameckiej w pierwszej kolejności wniosek złożyły te osoby, którym nowe uprawnienia zwiększą urlop.
Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy również uważa, że zainteresowanie jest niewielkie. Powód?
– Korzyści z tej reformy dotyczą tak naprawdę dużo węższej grupy osób niż to ogłaszało ministerstwo. Zaliczenie okresu wykonywania umów cywilnoprawnych do stażu pracy ma sens, gdy przekłada się na prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego – ale te świadczenia nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Są one zapisane w układach zbiorowych lub regulaminach wynagradzania głównie w przedsiębiorstwach starej daty, zazwyczaj państwowych, oraz w sferze budżetowej – zauważa.
W ocenie eksperta prawdziwym celem tej reformy było umożliwienie wzięcia udziału w konkursach na różne miejsca w administracji publicznej osobom, które nie legitymowały się określonym stażem pracy, bo np. przez większość swojej kariery zawodowej współpracowały w ramach umów B2B.
– Teraz do administracji mogą więc napłynąć nowe kadry. Dla przeciętnego Kowalskiego, który ma już prawo do 26 dni urlopu i pracującego w firmie, gdzie nie ma nagród jubileuszowych czy dodatków stażowych – ta nowelizacja nie ma żadnego znaczenia – dodaje.
Inaczej na sprawę patrzy z kolei Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych z FPP.
– Jest to jednak dość dużo, biorąc pod uwagę fakt, że wnioski można było składać od 1 stycznia, więc jest to wynik raptem z 2 tygodni, a ponadto wnioski mogą na ten moment składać tylko pracownicy sektora publicznego – ocenia.
Ekspertka zwraca jednocześnie uwagę, że wiele osób mylnie też rozumie nowe uprawnienia, myśląc, że wliczanie stażu będzie miało wpływ na uprawnienia emerytalne i przełożenie na wyższą emeryturę.
– W tym zakresie nic się jednak nie zmienia. Regulacja o wliczania stażu dotyczy jedynie praw przysługujących na gruncie prawa pracy – dodaje.
- służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej,
- prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą biznes,
- zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
- korzystania z ulgi na start,
- pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
- pracy zarobkowej (innej niż zatrudnienie) wykonywanej za granicą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw...
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA)...
Resort rozwoju szuka sposobu na ukrócenie plagi nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery rob...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas