Z tekstu dowiesz się: - czy młodzi są zwolnieni z podatku,

- jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi dla młodych,

- czy młodzi muszą składać zeznanie roczne PIT

Miałem w zeszłym roku kilka zleceń po kilka tys. zł, dostałem za wszystkie PIT-11. Czy muszę składać zeznanie roczne? – pyta 24-latek.

Przychody ze zlecenia uzyskane do ukończenia 26 lat są zwolnione z podatku. Podobnie jak z umowy o pracę, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Roczny limit ulgi wynosi 85 528 zł. Jeśli młody podatnik go nie przekroczył, nie musi składać zeznania rocznego. Ministerstwo Finansów potwierdzało to już w objaśnieniach (wydanych 27 grudnia 2022 r.), pisze też o tym w poradniku na swojej stronie internetowej.

W e-Urząd Skarbowy w Twój e-PIT są informacje PIT-11

Co młody podatnik znajdzie w serwisie e-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT? Informacje PIT-11 od płatników (w tym wypadku zleceniodawców). Powinna być tam też adnotacja, że jego przychody są zwolnione z podatku (z zastrzeżeniem, że warto się co do tego upewnić). Dodatkowo skarbówka informuje, że jeśli uzyskał w 2024 r. inne przychody, które powinien wykazać w zeznaniu, to musi je złożyć. Jakie to mogą być przychody? Na przykład z działalności gospodarczej, umów o dzieło czy praw autorskich. One nie są objęte zwolnieniem. Oczywiście nie oznacza to, że od razu trzeba płacić od nich podatek. Każdy kto się rozlicza według skali może bowiem skorzystać z kwoty wolnej od PIT (jest to 30 tys. zł dochodu rocznie).