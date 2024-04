Kiedy nie obowiązuje limit dochodów

Korzystna zmiana dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

Rodzic niepełnosprawnego jedynaka skorzysta z podatkowej ulgi bez względu na to, ile zarabia. Limity dochodów go nie dotyczą. Taka zasada obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Została wprowadzona w pakiecie zmian podatkowych zwanym SLIM VAT 3.

Czy korzystny przepis ma zastosowanie do rozliczenia za cały rok? O to zapytała fiskusa kobieta wychowująca niepełnosprawnego syna. Zarabia na etacie i jej dochody przekraczają limity dla rodziców jedynaków. Uważa jednak, że po zmianie ustawy o PIT ma prawo do ulgi za cały rok.

Odpowiedź jest pozytywna. Z przepisów przejściowych nowelizacji wynika bowiem, że opisana zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Wysokość zarobków matki niepełnosprawnego dziecka nie ma więc wpływu na możliwość korzystania z ulgi, w zeznaniu odliczy 1 112,04 zł – potwierdził fiskus (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDSB2-1.4011.324.2023.2.AB).