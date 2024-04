"To była zbrodnia wojenna". Eksperci o ataku Izraela na konwój, w którym zginął Polak

Dr Szewko stwierdził, że zdecydowanie nie wierzy w słowa premiera Izraela i ocenił, iż Beniamin Netanjahu to postać niewiarygodna i uznawana za niewiarygodną nawet w Izraelu. - Dlaczego my mielibyśmy mu wierzyć? - spytał.

- Mówi się o tym, że rzekomo miał wsiąść czy miał zamiar wsiąść do tego konwoju jakiś uzbrojony członek Hamasu, który tam się oczywiście nie pojawił i go tam nie było. Ale nawet jeżeli byłoby tak, że władował się do tych ludzi facet z bronią z Hamasu i kazał się wieźć na drugi koniec Gazy, to dalej to nie uzasadnia zamordowania tych wolontariuszy - podkreślił Szewko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Polski wolontariusz zginął w Strefie Gazy. "Odpowiedzialność armii izraelskiej" Wolontariusz Damian Soból z Przemyśla jest jedną z siedmiu ofiar śmiertelnych ataku izraelskiej armii na konwój z pomocą humanitarną organizacji World Central Kitchen, który wiózł żywność dla mieszkańców Strefy Gazy.

Cios w organizacje humanitarne

Jeśli atak wojsk Izraela na wolontariuszy był świadomym działaniem, to jaki mógł być cel takiego kroku? Zdaniem dr. Szewki, Izraelowi mogło chodzić o to, by zniechęcić organizacje humanitarne do pomagania mieszkańcom Strefy Gazy.

- W Izraelu w tej chwili, również w samym rządzie i w dużej części klasy politycznej związanej ze skrajną prawicą, dominuje taki pogląd, że należy odstraszyć wszystkie możliwe organizacje humanitarne - powiedział ekspert. Wspomniał o demonstrujących ekstremistach, którzy blokują przejście graniczne. - Oni uważają, że dostarczanie żywności dla ludzi z Gazy po 7 października (ataku Hamasu na Izrael - red.) jest czymś absolutnie niedopuszczalnym - podkreślił.