Iran. Sponsor terroru Hamasu i Hezbollahu. Czy stał za atakiem na Izrael?

Strategia systematycznej eskalacji

Amerykańscy urzędnicy ds. bezpieczeństwa są przekonani, że irański rząd od lat próbuje rozmieścić paramilitarnych bojówkarzy w krajach i na terytoriach otaczających Izrael. Poinformował o tym dziennik „Washington Post” w czwartkowym wydaniu (12.10.2023). Bojownicy ci są wyposażeni w coraz bardziej wyrafinowane systemy uzbrojenia i mogą atakować głęboko wewnątrz państwa żydowskiego.

Gil Murciano, dyrektor Izraelskiego Instytutu Regionalnej Polityki Zagranicznej, podsumowuje główną rolę Iranu w ten sposób: według niego rząd w Teheranie był co najmniej świadomy strategii Hamasu mającej zwiększyć napięcia w stosunkach z Izraelem i doprowadzić do eskalacji. – Jest to prawdą niezależnie od tego, czy rząd w Teheranie znał szczegóły sobotniego ataku, czy nawet był w niego aktywnie zaangażowany. To wciąż pozostaje kwestią otwartą – powiedział ekspert w wywiadzie dla DW.

Warto jednak zauważyć, że kilka tygodni temu w Bejrucie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, Hezbollahu i Hamasu. – Wszyscy razem byli zatem w tym samym pokoju – stwierdził Gil Murciano.

Tego samego zdania jest również politolog Hamidreza Azizi z berlińskiej Fundacji Nauka i Polityka. Według niego nie ma dowodów na bezpośrednią rolę Iranu w planowaniu i przeprowadzeniu ataku Hamasu na Izrael. – Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Iran od lat zapewnia Hamasowi szerokie wsparcie wojskowe i logistyczne. Innymi słowy, bez wieloletniego wsparcia Iranu Hamas nie byłby w stanie zaatakować Izraela na taką skalę – uważa Hamidrez Azizi.

Terroryści Hamasu zademonstrowali w swoim ataku możliwości, które wskazywały na wsparcie z zewnątrz. Napastnicy przybyli pojazdami, ale także łodziami i paralotniami z napędem silnikowym. „Atak z powietrza był z pewnością ćwiczony poza Strefą Gazy” – powiedział dziennikowi „The Washington Post” ekspert CIA ds. Bliskiego Wschodu Marc Polymeropoulos.