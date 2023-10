Syria oskarża Izrael o atak na swoje lotniska. Konflikt z Hamasem się rozszerza?

Wojna Izraela z Hamasem

W Izraelu od 7 października trwa wojna z Hamasem. Tego dnia Izrael został najpierw ostrzelany przy użyciu 2,5-3 tys. rakiet, a następnie granicę Strefy Gazy z Izraelem przekroczyły oddziały Hamasu, które zaczęły zabijać żołnierzy i cywilów oraz brać zakładników po izraelskiej stronie.



1 300 Tyle osób zginęło w atakach Hamasu po stronie izraelskiej

Jak dotąd wiadomo o 1 300 ofiarach ataku Hamasu po stronie izraelskiej i 1 200 ofiarach ataków odwetowych w Strefie Gazy. Na granicy ze Strefą Gazy ma stać 300 tys. żołnierzy izraelskich co budzi obawy o to, że w Strefie Gazy może dojść do interwencji lądowej izraelskiej armii.



Konflikt z Hamasem rodzi obawy, że sytuacja może przerodzić się w wojnę regionalną. Hamas jest wspierany przez Iran, podobnie jak Hezbollah, który po 7 października ostrzeliwał już Izrael z terytorium Libanu. Na granicę z Libanu Izrael miał przesunąć jednostki złożone z rezerwistów.