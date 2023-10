Hamas zabił młode małżeństwo z Izraela. Rodzice zdołali ukryć roczne bliźniaki przed terrorystami

Francuska ambasada w Izraelu poinformowała, że para ukryła swoje dzieci, gdy terroryści Hamasu weszli do ich domu.

"Walczyli do ostatniej chwili, zanim zostali zamordowani przez terrorystów Hamasu" - przekazała ambasada. "Ich dzieci były same przez 14 godzin, zanim na miejsce przybyły służby ratunkowe" - poinformowano.

Rotem Segev, zastępca ambasadora Izraela na Cyprze, również napisał o parze, mówiąc, że zostali "brutalnie zamordowani po zaciekłej walce z terrorystami". "Wyobraźcie sobie ten horror" - napisał Segev na X (dawniej Twitter). "Dwoje przerażonych rodziców, którzy ze wszystkich sił starali się chronić swoje dzieci, które teraz są sierotami" - dodał.

Atak Hamasu na Izrael

W Izraelu od 7 października trwa wojna z Hamasem. Tego dnia Izrael został najpierw ostrzelany przy użyciu 2,5-3 tys. rakiet, a następnie granicę Strefy Gazy z Izraelem przekroczyły oddziały Hamasu, które zaczęły zabijać żołnierzy i cywilów oraz brać zakładników po izraelskiej stronie.

Jak dotąd wiadomo o 1 300 ofiarach ataku Hamasu po stronie izraelskiej i 1 200 ofiarach ataków odwetowych w Strefie Gazy. Na granicy ze Strefą Gazy ma stać 300 tys. żołnierzy izraelskich co budzi obawy o to, że w Strefie Gazy może dojść do interwencji lądowej izraelskiej armii.