W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa – powiedział jeden z cytowanych informatorów, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Rozmówca Reutera odmówił też podania bliższych szczegółów.

Tymczasem amerykańscy urzędnicy poinformowali „The Wall Street Journal”, że w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran Pentagon wysyła na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec – USS Gerald Ford i towarzyszące mu okręty z Morza Karaibskiego.

W ubiegłym tygodniu w Omanie odbyła się kolejna runda rozmów między dyplomatami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przemawiając w piątek do żołnierzy amerykańskich w bazie w Karolinie Północnej Donald Trump powiedział, że „trudno było zawrzeć porozumienie” z Iranem. – Czasami trzeba się bać. To jedyny sposób, żeby naprawdę rozwiązać sytuację – powiedział.

Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że „zmiana reżimu w Iranie” byłaby najlepszym rozwiązaniem.