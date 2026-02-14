Reklama
USA przygotowują wojsko do potencjalnie długotrwałej operacji w Iranie?

Amerykańska armia przygotowuje się do możliwej długiej, wielotygodniowej operacji przeciwko Iranowi, gdyby prezydent USA Donald Trump wydał taki rozkaz - donosi agencja Reutera, powołując się na dwóch przedstawicieli amerykańskich władz.

Publikacja: 14.02.2026 08:38

Flagi Iranu obok rakiety, prezentowanej podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji islamskiej w Teheran

Foto: Majid Asgaripour/WANA via Reuters

Bartosz Lewicki

W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa – powiedział jeden z cytowanych informatorów, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Rozmówca Reutera odmówił też podania bliższych szczegółów. 

Tymczasem amerykańscy urzędnicy poinformowali „The Wall Street Journal”, że w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran Pentagon wysyła na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec – USS Gerald Ford i towarzyszące mu okręty z Morza Karaibskiego.

W ubiegłym tygodniu w Omanie odbyła się kolejna runda rozmów między dyplomatami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przemawiając w piątek do żołnierzy amerykańskich w bazie w Karolinie Północnej Donald Trump powiedział, że „trudno było zawrzeć porozumienie” z Iranem. – Czasami trzeba się bać. To jedyny sposób, żeby naprawdę rozwiązać sytuację – powiedział.

Amerykański prezydent powiedział dziennikarzom, że „zmiana reżimu w Iranie” byłaby najlepszym rozwiązaniem. 

„Wszystkie opcje” na stole Donalda Trumpa

Poproszona o komentarz w sprawie przygotowań do potencjalnie długotrwałej operacji militarnej USA, wicerzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, że „prezydent Trump ma wszystkie opcje na stole w odniesieniu do Iranu”. – Słucha różnych stanowisk, ale ostateczną decyzję podejmuje na podstawie tego, co jest najlepsze dla naszego kraju i bezpieczeństwa narodowego – stwierdziła.

W 2024 r. Stany Zjednoczone wysłały w ten region dwa lotniskowce, przeprowadzając ataki na irańskie obiekty nuklearne. Operacja pod kryptonimem „Midnight Hammer” była – jak zaznacza Reuters – jednorazowym atakiem USA, podczas którego bombowce wyleciały ze Stanów Zjednoczonych, aby zaatakować irańskie obiekty nuklearne. Iran przeprowadził bardzo ograniczony atak odwetowy na bazę amerykańską w Katarze.

Tym razem – jak wynika ze słów rozmówców agencji – planowanie jest bardziej skomplikowane, a Amerykanie spodziewają się odwetu Iranu, co mogłoby doprowadzić do rozłożonej w czasie serii wzajemnych ataków.

W związku z masowymi antyrządowymi protestami 8 stycznia rząd w Teheranie zablokował dostęp do sieci
Rozmowy między delegacjami USA i Iranu w Genewie

Reuters podał też, powołując się na źródła, że we wtorek 17 lutego w Genewie odbędą się negocjacje na temat Iranu i Ukrainy. Stronę amerykańską mają w nich reprezentować wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner. We wtorek rano Amerykanie mają spotkać się z Irańczykami. Po południu Witkoff i Kushner mają uczestniczyć w trójstronnych rozmowach z udziałem delegacji Ukrainy i Rosji.

Irańskie instalacje nuklearne

Irańskie instalacje nuklearne

Foto: Infografika PAP

