Gazeta, powołując się na źródła w administracji Trumpa, informuje, że do Iranu przemycono w styczniu ok. 6 tys. zestawów satelitarnego internetu. Zakupu zestawów dokonał według „WSJ” Departament Stanu, a wysłane zostały już po brutalnym stłumieniu antyrządowych demonstracji przez władze w Teheranie. Pieniądze na zakup według źródeł gazety pochodziły z innych programów na rzecz swobody internetu w Iranie.

Donald Trump wiedział o dostawach terminali Starlink

Według dziennika prezydent Donald Trump wiedział o dostawach, ale nie jest jasne, czy to on bezpośrednio zatwierdził ten plan.

Donald Trump oraz Elon Musk, właściciel koncernu SpaceX odpowiadającego za sieć Starlink, jeszcze w styczniu rozmawiali na temat zapewnienia dostępu do internetu dla Irańczyków.

„WSJ” podaje, że posiadanie Starlinków jest w Iranie nielegalne i grozi wieloletnim wyrokiem, a organy ścigania w ostatnim czasie przeszukiwały dachy domów i bloków w poszukiwaniu terminali. Mimo to szacuje się, że posiadają je dziesiątki tysięcy Irańczyków, dla których jest to sposób na obejście rządowej cenzury i blokad. Zdaniem cytowanych przez dziennik ekspertów w przeciwieństwie do połączeń VPN, alternatywnej metody obejścia restrykcji, satelitarny internet działa również wtedy, gdy tradycyjna sieć zostaje wyłączona w całym kraju.