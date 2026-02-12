W związku z masowymi antyrządowymi protestami 8 stycznia rząd w Teheranie zablokował dostęp do sieci
Gazeta, powołując się na źródła w administracji Trumpa, informuje, że do Iranu przemycono w styczniu ok. 6 tys. zestawów satelitarnego internetu. Zakupu zestawów dokonał według „WSJ” Departament Stanu, a wysłane zostały już po brutalnym stłumieniu antyrządowych demonstracji przez władze w Teheranie. Pieniądze na zakup według źródeł gazety pochodziły z innych programów na rzecz swobody internetu w Iranie.
Według dziennika prezydent Donald Trump wiedział o dostawach, ale nie jest jasne, czy to on bezpośrednio zatwierdził ten plan.
Donald Trump oraz Elon Musk, właściciel koncernu SpaceX odpowiadającego za sieć Starlink, jeszcze w styczniu rozmawiali na temat zapewnienia dostępu do internetu dla Irańczyków.
„WSJ” podaje, że posiadanie Starlinków jest w Iranie nielegalne i grozi wieloletnim wyrokiem, a organy ścigania w ostatnim czasie przeszukiwały dachy domów i bloków w poszukiwaniu terminali. Mimo to szacuje się, że posiadają je dziesiątki tysięcy Irańczyków, dla których jest to sposób na obejście rządowej cenzury i blokad. Zdaniem cytowanych przez dziennik ekspertów w przeciwieństwie do połączeń VPN, alternatywnej metody obejścia restrykcji, satelitarny internet działa również wtedy, gdy tradycyjna sieć zostaje wyłączona w całym kraju.
W połowie stycznia brytyjski dziennik „The Guardian” podawał, że władze Iranu chcą całkowicie odciąć kraj od globalnego internetu. Dostęp mają mieć do niego jedynie osoby, którym zezwoli na to reżim.
„Wdrażany jest tajny plan przekształcenia międzynarodowego dostępu do internetu w »przywilej rządowy«” – wskazuje zajmująca się monitorowaniem cenzury organizacja Filterwatch w swoim raporcie, powołując się na anonimowe źródła w Iranie. „Państwowe media i rzecznicy rządu już zasygnalizowali, że jest to trwała zmiana, ostrzegając, że nieograniczony dostęp nie powróci po 2026 r.” – zaznacza organizacja.
Irańczycy są odcięci od internetu – w związku z masowymi antyrządowymi protestami 8 stycznia rząd w Teheranie zablokował dostęp do sieci. Teheran usiłował też zakłócić funkcjonowanie systemów Starlink.
