Rzeczpospolita
„WSJ”: Amerykanie potajemnie dostarczyli do Iranu tysiące terminali Starlink

Jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, administracja Donalda Trumpa potajemnie wysłała do Iranu tysiące terminali Starlink po tym, jak reżim brutalnie stłumił demonstracje. Była to próba umożliwienia irańskiej opozycji dostępu do internetu.

Publikacja: 12.02.2026 20:08

W związku z masowymi antyrządowymi protestami 8 stycznia rząd w Teheranie zablokował dostęp do sieci

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Bartosz Lewicki

Gazeta, powołując się na źródła w administracji Trumpa, informuje, że do Iranu przemycono w styczniu ok. 6 tys. zestawów satelitarnego internetu. Zakupu zestawów dokonał według „WSJ” Departament Stanu, a wysłane zostały już po brutalnym stłumieniu antyrządowych demonstracji przez władze w Teheranie. Pieniądze na zakup według źródeł gazety pochodziły z innych programów na rzecz swobody internetu w Iranie.

Donald Trump wiedział o dostawach terminali Starlink

Według dziennika prezydent Donald Trump wiedział o dostawach, ale nie jest jasne, czy to on bezpośrednio zatwierdził ten plan.

Donald Trump oraz Elon Musk, właściciel koncernu SpaceX odpowiadającego za sieć Starlink, jeszcze w styczniu rozmawiali na temat zapewnienia dostępu do internetu dla Irańczyków.

 „WSJ” podaje, że posiadanie Starlinków jest w Iranie nielegalne i grozi wieloletnim wyrokiem, a organy ścigania w ostatnim czasie przeszukiwały dachy domów i bloków w poszukiwaniu terminali. Mimo to szacuje się, że posiadają je dziesiątki tysięcy Irańczyków, dla których jest to sposób na obejście rządowej cenzury i blokad. Zdaniem cytowanych przez dziennik ekspertów w przeciwieństwie do połączeń VPN, alternatywnej metody obejścia restrykcji, satelitarny internet działa również wtedy, gdy tradycyjna sieć zostaje wyłączona w całym kraju.

„Guardian”: władze Iranu chcą uczynić dostęp do sieci przywilejem dla wybranych

W połowie stycznia brytyjski dziennik „The Guardian” podawał, że władze Iranu chcą całkowicie odciąć kraj od globalnego internetu. Dostęp mają mieć do niego jedynie osoby, którym zezwoli na to reżim. 

„Wdrażany jest tajny plan przekształcenia międzynarodowego dostępu do internetu w »przywilej rządowy«” – wskazuje zajmująca się monitorowaniem cenzury organizacja   Filterwatch w swoim raporcie, powołując się na anonimowe źródła w Iranie. „Państwowe media i rzecznicy rządu już zasygnalizowali, że jest to trwała zmiana, ostrzegając, że nieograniczony dostęp nie powróci po 2026 r.” – zaznacza organizacja. 

Iran odcięty od internetu od stycznia

Irańczycy są odcięci od internetu – w związku z masowymi antyrządowymi protestami 8 stycznia rząd w Teheranie zablokował dostęp do sieci. Teheran usiłował też zakłócić funkcjonowanie systemów Starlink.


Źródło: rp.pl

