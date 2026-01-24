Z tego artykułu się dowiesz: Jak zareagowały brytyjskie władze i opinia publiczna na komentarze Trumpa?

Jakie stanowisko przyjął prezydent Polski w związku z wypowiedziami Trumpa na temat sojuszników NATO?

Jakie argumenty przedstawił Trump, chwaląc brytyjskich żołnierzy?

Co wywołało krytykę wobec Trumpa w kontekście jego wypowiedzi na temat NATO?

W rozmowie z Fox Business Donald Trump stwierdził, że nie przekonuje go argument o tym, że europejscy sojusznicy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. – Zrobili to. Trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu – stwierdził.

Wcześniej w czasie przemówienia wygłoszonego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent USA wyrażał wątpliwość, czy sojusznicy USA z NATO przyszliby Stanom Zjednoczonym na pomoc. W czwartek, w serwisie Truth Social, Trump znów zakwestionował solidarność sojuszników z NATO, pisząc: „Może powinniśmy przetestować NATO: przywołać artykuł 5 i zmusić NATO, aby przybyło tu i chroniło naszą południową granicę przed dalszą inwazją nielegalnych imigrantów, uwalniając dużą liczbę patroli straży granicznej do realizacji innych zadań”.

Oburzenie w Wielkiej Brytanii

Po tych słowach na Trumpa spadła fala krytyki. Premier Wielkiej Brytanii określił je jako obraźliwe i nie do zaakceptowania. W obronie brytyjskich żołnierzy stanął również książę Harry, który sam dwukrotnie służył w Afganistanie. Podkreślił, że ofiara brytyjskich wojskowych zasługuje na rzetelność i szacunek.