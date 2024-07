Czytaj więcej Polityka Aleksander Łukaszenko chce rozmów z Polską. Dyktator łagodzi narrację Władze w Mińsku zapewniają, że „nie chcą wojny” i zapraszają przedstawicieli Polski do rozmów o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Eksperci ostrzegają, że intencje dyktatora są nieszczere.

W kraju Łukaszenki kara śmierci jest wykonywana strzałem w tył głowy. Skazanego nie informują o tym kiedy zostanie wykonany wyrok, dowiaduje się w ostatniej chwili. Ciała nie przekazuje się bliskim i nie ujawnia miejsca pochówku.

Pułk Kalinowskiego zaprzecza: Nie miał z nami nic wspólnego

Białoruski niezależny portal Nasza Niwa twierdzi, że mężczyzna mógł paść ofiarą prowokacji KGB i zwraca też uwagę na liczne błędy w propagandowym materiale. Nie pokazano ani jednego dowodu na to (maili, telefonów, czatów), które wskazywałyby na związek Niemca z białoruskim Pułkiem Kalinowskiego. Poza tym pułk ten nie ma związku z SBU, jest podporządkowany ukraińskiemu wywiadowi wojskowemu GUR. Dziwi też to, że anonimowy rozmówca Niemca miał poprosić go o to, by będąc na Białorusi założył wojskową kurtkę i przekonywał, że tam „wiele osób tak się ubiera”. Krieger posłuchał i mocno się wyróżniał z tłumu.

- Ten obywatel Niemiec nigdy nie był w Pułku Kalinowskiego i nie miał z nami żadnego do czynienia. Próbują w ten sposób oczernić białoruskich ochotników walczących w Ukrainie. Podobnie chcą też wymienić go na rosyjskiego zabójcę skazanego w Niemczech na dożywocie – mówi „Rzeczpospolitej” Wadzim Kabanczuk. – Nie zajmujemy się takimi sprawami. Jesteśmy jednostką, która jest częścią armii ukraińskiej i wykonujemy zadania bojowe na linii frontu – tłumaczy. Jest przekonany, że skazany na karę śmierci mężczyzna został kolejną kartą przetargową Mińska i Moskwy w relacjach z Zachodem.

Niemiecki rząd oficjalnie sprawy nie komentuje, ale potwierdza, że 29-latek otrzymuje wsparci konsularne. Z kolei białoruski MSZ nie ukrywa, że postawił warunki władzom Niemiec, ale nie zdradza szczegółów. - Na wniosek niemieckiego MSZ strona białoruska zaproponowała możliwe opcje — mówił rzecznik dyplomacji Łukaszenki Anatolij Głas.