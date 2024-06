Marek Kozubal: Śmierć Mateusza Sitka nie może pójść na marne

Wojsko powinno zostać na granicy, ale być odsunięte od paska i być gotowe do zwalczania grup dywersyjnych, a nie jego patrolowania. Były już przecież przypadki przechodzenia przez granicę grup rozpoznawczych i wagnerowców, którzy wracali na białoruską stronę. Przez granicę przelatywały też białoruskie śmigłowce wojskowe.

Służba na granicy powinna być solidnie przygotowana

Czas pomyśleć o służbie na granicy jak o udziale w misji. Przygotowanie do niej powinno być solidne, a operacja zaplanowana z wyprzedzeniem. Żołnierze powinni mieć ze sobą pojazdy opancerzone np. MRAP-y, granatniki i zestawy rakietowe Piorun do zwalczania wrogich śmigłowców, a przede wszystkim własny system łączności. Tego na granicy teraz nie ma. Gdy wojsko pozuje na zdjęciach z transporterami Rosomak, to są one bez amunicji. Jaki jest problem w tym, aby cała jednostka została przerzucona na granicę np. na miesiąc, a przy okazji przećwiczony został przerzut sprzętu?

Potrzeba też jasnych przepisów dotyczących użycia broni przez wojsko w czasie pokoju. Fragment, który to reguluje, znajduje się w złożonym do Sejmu w sierpniu 2023 r. przez prezydenta RP projekcie ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Ciekawe, czy ten temat pojawi się na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w Białymstoku? Bo dzisiaj nie jest jasne, kiedy żołnierze mogą pociągnąć za spust. Ciekawy casus może pojawić się, gdy sąd oceni podstawę prawną użycia broni przez żołnierzy, którzy niedawno usłyszeli zarzuty, bo strzelali do grupy migrantów. Sąd będzie musiał rozważyć, czy w ogóle mogli używać broni. Tylko w tym roku żołnierze na granicy z Białorusią użyli jej w tzw. trybie alarmowym 1190 razy – taką informację otrzymaliśmy z MON.

Śmierć żołnierza na granicy. Są wyniki sekcji zwłok. Pośmiertny awans Mateusza Sitka Przed południem przeprowadzona została w Zakładzie Medycyny Sądowej WIM sekcja zwłok Mateusza Sitka, szeregowego 1. Brygady Pancernej, który w czwartek zmarł w wyniku obrażeń doznanych po zaatakowaniu go nożem przez jednego z imigrantów na granicy.

Z tego projektu wynika, że sposoby wykorzystania wojska w różnych sytuacjach kryzysowych wynikają ze stałych planów obronnych, kluczowe jest też wykorzystanie w tych operacjach wojsk specjalnych. Ale też tworzenie miejsc zapasowych dla kierownictwa państwa i organizacji ćwiczeń z reagowania na sytuacje trudne. Czy ten rząd już takie warianty ćwiczył?

Działania te są niezbędne, bo konflikt na granicy może tlić się przez wiele lat. Celem Białorusinów jest odciągnięcie jak największej liczby żołnierzy od szkolenia, zmęczenie ich ciągłymi atakami, a tym samym obniżanie morale. To ABC wojny hybrydowej, która będzie się nasilać i eskalować.