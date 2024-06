Niestety, życia młodego szeregowego nie udało się uratować.



Po jego śmierci w internecie zaczęły się pojawiać spekulacje, jakoby placówka medyczna miała podtrzymywać żołnierza przy życiu, aby jego zgon nie został ujawniony przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.



Wojskowy Instytut medyczny zaprotestował przeciwko tym pogłoskom. "Ratując jego życie i zdrowie ratowaliśmy jednego z nas" - czytamy w oświadczeniu szpitala.



„Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w trakcie opieki nad rannym żołnierzem wszystkie zamierzone i wykonane procedury medyczne zostały przeprowadzone bez najmniejszego uchybienia co do ich jakości i terminowości” - piszą przedstawiciele WIM. "Apelujemy do opinii publicznej o powściągliwość i rozsądek w formułowaniu nieetycznych i sprzecznych z faktami stwierdzeń. Pojawiające się w przestrzeni publicznej insynuacje i pomówienia są nieuprawnione, krzywdzące i godzące w honor żołnierzy, jak również w profesjonalizm i zaangażowanie pracowników oraz dobre imię Instytutu".



"Jednocześnie dziękujemy za wyrazy solidarności i wsparcia. Odszedł jeden z nas" - brzmi zakończenie oświadczenia.