Kim jest Paweł Rubcow/Pablo Gonzalez? Dziennikarz, agent GRU i agent wpływu

Hiszpański dziennikarz, na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, miał m.in. rozpracowywać środowisko Żanny Niemcowej, córki Borysa Niemcowa, zamordowanego oponenta i krytyka Władimira Putina. ABW zarzucała mu również szerzenie dezinformacji i zbieranie danych o infrastrukturze krytycznej. Tuż przez zatrzymaniem (i kilka dni przed agresją Rosji na Ukrainę) ukraińskie służby wywiadowcze wydaliły go z kraju. Interesował się sytuacją w Ukrainie, m.in. 2 lutego 2022 r. odwiedził jako reporter fabrykę w miejscowości Dniepr we wschodniej Ukrainie. W internecie można znaleźć informację, że kilka dni później, 6 lutego, relacjonując sytuację w Donbasie, został aresztowany przez ukraińskie służby specjalne pod zarzutem szpiegowania na rzecz Kremla. Wypuszczono go jednak i pozwolono wyjechać do Polski. Został zatrzymany w Rzeszowie 28 lutego, kilka dni po rosyjskim ataku na Ukrainę. Relacjonował wówczas exodus ukraińskich uchodźców do Polski.

Rubcow urodził się w Moskwie, uważany był za specjalistę od spraw Rosji i byłych republik radzieckich. Jak ujawniła „Rz”, w grudniu 2020 r. był zaproszony do Polski jako prelegent na Forum Ekonomiczne – tematem panelu była rosyjska „wojna informacyjna z Ukrainą i Zachodem”.

Pablo Gonzalez, choć twierdził, że należy prowadzić walkę z kłamstwami „zawartymi w newsach i propagandzie rosyjskiej”, doradzał również politykę „przyjaznych gestów ze strony państw europejskich”, które wpłyną pozytywnie na odbiór polityki przez samych Rosjan. Zdaniem Gonzaleza sankcje prowadzone w stosunku do społeczeństwa rosyjskiego są niepotrzebne. – W ten sposób dajemy Rosji paliwo do działania – mówił dziennikarz. – Według mnie nie trzeba karać państwa sankcjami, zamiast tego obciążyć nimi oligarchów – zakończył swoją wypowiedź” – cytowano go w relacji z Forum.

Paweł Rubcow musiał być cennym agentem dla Rosjan

Podczas zatrzymania ABW znalazła w jego pokoju rosyjskie karty bankowe oraz dwa paszporty hiszpańskie z tą samą datą urodzenia, ale innym imieniem i nazwiskiem.

Rosyjscy dziennikarze niezależnego portalu Agientstwo ujawnili kilka miesięcy temu, że Rubcow podróżował tym samym samolotem co agent GRU Siergiej Turbin. Mieli lecieć razem 16 czerwca 2017 r. z Moskwy do Petersburga. Według portalu oba bilety zostały kupione w tym samym czasie i z tego samego rachunku, co jest koronnym dowodem na współpracę rzekomego dziennikarza z wywiadem wojskowym.