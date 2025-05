Choć w środę ograniczenia zostały zniesione, to paraliż trwa. Do południa 7 maja odwołano ponad 100 lotów przewoźnika do i z Moskwy. Linie lotnicze S7 Airlines odwołały niektóre loty do Domodiedowa. Aerofłot ostrzegł, że z powodu zawieszenia lotów na lotnisku Szeremietiewo „niektóre loty” mogą zostać odwołane.

Nie działa mobilny internet w Rosji

Rosjanie mają też kłopoty z internetem w urządzeniach mobilnych. Sbierbank poinformował klientów o możliwych utrudnieniach w dostępie do aplikacji mobilnej. Powodem były przerwy w działaniu mobilnego internetu w Moskwie i obwodzie moskiewskim podczas przygotowań do obchodów Dnia Zwycięstwa. Aby dokończyć transakcję, bank zalecił połączenie z siecią Wi-Fi lub powtórzenie transakcji później. FSB ostrzegała o ograniczeniach w pracy sieci.

6 maja moskiewski ratusz ostrzegł mieszkańców stolicy o możliwych utrudnieniach w dniach od 7 do 9 maja. Mieszkańcy Moskwy już zgłaszają problemy z pracą operatorów Beeline, MTS, MegaFon i Tele2, pisze gazeta „Wiedomosti”

Podczas konferencji prasowej 7 maja rzecznik Kremla wezwał Rosjan do wyrozumiałego podejścia do problemów w komunikacji internetowej w dniach 7-9 maja.

„To nie jest awaria, to są ograniczenia w działaniu mobilnego internetu z oczywistych powodów. I oczywiście musimy być absolutnie wyrozumiali w tej kwestii” – zauważył urzędnik.

