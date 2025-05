Ministra Hanna Wróblewska wyraziła przekonanie, że realizacja programu Jacka Jabrzyka przyczyni się do umocnienia pozycji Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Kandydatura Jacka Jabrzyka oczekuje na zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Piotr Jędrzejowski, rzecznik resortu kultury

Po tym jak pojawiły się przecieki, że pod byle pretekstem konkurs ma być unieważniony lub nierozstrzygnięty – cały zespół Teatru im. Żeromskiego – każdy z 87 pracowników pionu artystycznego, technicznego, administracyjnego – zaapelował do pani marszałek województwa świętokrzyskiego, by dokończyła zgodnie z prawem i regulaminem procedury konkursowe i mianowała na dyrektora Teatru im. Żeromskiego Jacka Jabrzyka.

Leszek Zduń rezygnuje z udziału w konkursie

Oficjalnie zrezygnował Leszek Zduń: „W związku z pojawiającymi się głosami dotyczącymi mojego udziału w konkursie, pragnę jednoznacznie wyjaśnić, że w przypadku uruchomienia nowego konkursu nie będę się ubiegał o stanowisko dyrektora Teatru” – napisał Leszek Zduń.

Marszałek Renata Janik miała skłaniać się do powołania na dyrektora Jacka Jabrzyka – pod ścianą miała ją jednak postawić Anna Krupka, przewodnicząca PiS w regionie, znana z wywoływania personalnych konfliktów również w swojej partii, co niedawno kosztowało partię bunt radnych i utratę władzy w dwóch powiatach Świętokrzyskiego – koneckim i pińczowskim.

Wszystko wskazuje na to, że Kielce staną się miejscem, gdzie lekceważenie werdyktu konkursowego i woli zespołu teatru wywoła ponadregionalną aferę. Decyzję zarządu województwa świętokrzyskiego może przecież unieważnić wojewoda świętokrzyski. Może skierować skargę o bezczynności zarządu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tle braku wykonania obowiązku podjęcia decyzji i nadużycia kompetencji poprzez celowe niepodejmowanie rozstrzygnięcia. Może też złożyć zawiadomienie do Regionalnej Izby Rozrachunkowej lub Najwyższej Izby Kontroli w sprawie możliwego działania na szkodę instytucji poprzez przewlekanie procedury powołania dyrektora.