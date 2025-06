Rau i Lardi, dokumentując historię mosulskiego nauczyciela, którego pod byle pretekstem pozbawiono ręki – starał się odzyskąć dług od osoby powiązanej z ISIS, starają się wyzwolić z nowego rodzaju fatum greckich tragedii i współczesnych mediów. To nowe fatum polega na tym, że zarówno ludzie mediów, jak i artyści przestrzegając przed rozlewem krwi – przecież im nie zapobiegają. Może tylko bohaterowie tacy jak Azad Hassan czują ulgę? Najpierw przemawia do nas z ekranu na tle obozu uchodźców, podkreślając, że czuje się dziedzicem starożytności, bo pochodzi z miejsca, gdzie stała Niniwa, jedno z najstarszych miast świata. Gdy dociera do sedna opowieści – zamiast dumy może ujawnić tylko swoje cierpienie i kikut ręki, schowany do tej pory w kieszeni.

Zbrodnia ISIS w Mosulu

Potem widzimy film ze współczesnego Mosulu. Azad przechadza się z Lardi po miejscu, gdzie kilka lat temu obcięto mu dłoń. Bazar tętni gwarem. To jedno z tych wielu miejsc, w którym przelewano na świecie krew, a potem życie potoczyło się swoim rytmem. Azad, ten współczesny Filoktet, ma prawo czuć katharsis, gdy na ekranie kończy się jego opowieść, wychodzi z kulis na scenę i dostaje od nas brawa. Jednocześnie, proszę wybaczyć okrucieństwo, staje się dzięki swojemu dramatowi pokazywanemu w teatrze dzięki koprodukcji najlepszych europejskich scen i festiwali (Wiener Festwochen, Schaubühne am Lehniner Platz w Berlinie i La Biennale di Venezia) – celebrytą nieszczęścia.

Na tym tle trzeba zapytać, czemu ma służyć scena, gdy Lardi przecina sobie lancetem nogę i krwawi na naszych oczach oraz na ekranie, próbując upodobnić siebie i swoją bohaterkę do Filokteta i Azada? Milo Rau jest bezlitosny dla siebie i dla nas: scena z krwawiącą aktorką jest trikowa. Od bywalców Circus Maximus różni nas to, że zamiast ekscytować się okrucieństwem – wyrażamy nasze ubolewanie, demonstrujemy naszą wrażliwość. Świata zmienić nam się nie udało. Okrutny show must go on.