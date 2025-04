„To nasi pracownicy, rodziny i rolnicy poniosą największe straty w wyniku wywołanej przez Trumpa podwyżki podatków i wojny handlowej. Do naszych partnerów międzynarodowych: Jako piąta co do wielkości gospodarka na świecie, Złoty Stan pozostanie stałym, niezawodnym partnerem na wiele pokoleń, niezależnie od turbulencji dochodzących z Waszyngtonu. Kalifornia to nie Waszyngton” – zaznaczył Gavin Newsom.