Amerykańska stawka celna na wszystkie chińskie towary, wprowadzona w ramach ceł odwetowych 2 kwietnia, wyniosła 34 procent – informuje Bloomberg.

Pekin potępia amerykańskie cła

„Te działania USA nie są zgodna z międzynarodowymi zasadami handlu, poważnie podważają uzasadnione prawa i interesy Chin i jest typową jednostronną praktyką zastraszania” — stwierdziła Chińska Komisja ds. Taryf Rady Państwa w oświadczeniu ogłaszającym cła odwetowe.

Od powrotu do władzy w styczniu Trump nałożył już dwie transze 10-procentowych dodatkowych ceł na wszystkie towary importowane z Chin, co według Białego Domu było konieczne, aby powstrzymać przepływ nielegalnego fentanylu z kraju do USA. Oznacza to, że towary chińskie przybywające do USA będą podlegały cłu wynoszącemu w rzeczywistości 54 procent – przypomina CNN.

Tymczasem prezydent USA powiedział w czwartek, że jest otwarty na obniżenie ceł, jeśli inne kraje będą w stanie zaoferować coś „fenomenalnego”. - Cła dają nam ogromną siłę negocjacyjną - powiedział Trump, dodając, że „każdy kraj do nas zadzwonił”.