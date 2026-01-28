O konieczności hospitalizacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako pierwsze poinformowało Radio Wnet. Współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego przekazali, że stan zdrowia nie zagraża jego życiu, ale z powodu poważnej infekcji spędzi w szpitalu co najmniej kilka dni.



W związku z pobytem w szpitalu, zaplanowane na środę posiedzenie Prezydium PiS i jutrzejszy komitet wykonawczy partii poprowadzi Mariusz Błaszczak.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że Kaczyński trafił do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Z informacji dziennika wynika, że prezes PiS skarżył się na przeziębienie już w weekend, gdy brał udział w spotkaniach z wyborcami w województwach świętokrzyskim i mazowieckim.

W niedzielę Kaczyński uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej i Jędrzejowa. Dzień później pojawił się na konferencji w Starym Lubotyniu na Mazowszu dotyczącej sytuacji w rolnictwie.