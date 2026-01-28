Rzeczpospolita
Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS zabrał głos

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił do szpitala, w którym będzie przebywać co najmniej kilka dni. Rzecznik partii Rafał Bochenek potwierdził, że Kaczyński jest hospitalizowany z powodu infekcji.

Publikacja: 28.01.2026 13:31

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Klubie Kolejarz

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Klubie Kolejarza Związkowiec w Skarżysku-Kamiennej

Foto: PAP/Adam Kumorowicz

Przemysław Malinowski

O konieczności hospitalizacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako pierwsze poinformowało Radio Wnet. Współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego przekazali, że stan zdrowia nie zagraża jego życiu, ale z powodu poważnej infekcji spędzi w szpitalu co najmniej kilka dni.

W związku z pobytem w szpitalu, zaplanowane na środę posiedzenie Prezydium PiS i jutrzejszy komitet wykonawczy partii poprowadzi Mariusz Błaszczak.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że Kaczyński trafił do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Z informacji dziennika wynika, że prezes PiS skarżył się na przeziębienie już w weekend, gdy brał udział w spotkaniach z wyborcami w województwach świętokrzyskim i mazowieckim.

W niedzielę Kaczyński uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej i Jędrzejowa. Dzień później pojawił się na konferencji w Starym Lubotyniu na Mazowszu dotyczącej sytuacji w rolnictwie. 

– Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno – powiedziała „Faktowi” osoba z otoczenia prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński po operacji kolana

W lutym ubiegłego roku Kaczyński przebywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na oddziale kardiologii. Informowano wówczas, że wizyta to zaplanowane, rutynowe badania. 

W 2022 roku Jarosław Kaczyński przeszedł operację kolana – w związku z tym przerwał objazd po kraju, który wówczas odbywał. Operacja miała miejsce w grudniu 2022 roku, w styczniu 2023 roku prezes PiS wyszedł ze szpitala. Prezes PiS miał jednak odczuwać nadal ból po operacji, w związku z czym jego powrót do polityki opóźniał się. Onet ujawnił wówczas, że Kaczyński przeszedł sepsę, którą jednak udało się szybko zdiagnozować i wdrożyć szpitalne leczenie. Dopytywany o te doniesienia Marek Suski mówił, że były to „początki sepsy”.

Sepsa (posocznica) to zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie.

W grudniu 2019 roku Kaczyński przeszedł pierwszą operację kolana – zarówno wtedy, jak i w 2022 roku, wszczepiano mu endoprotezy stawu kolanowego.

