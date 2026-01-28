Aktualizacja: 28.01.2026 13:41 Publikacja: 28.01.2026 13:31
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Klubie Kolejarza Związkowiec w Skarżysku-Kamiennej
Foto: PAP/Adam Kumorowicz
O konieczności hospitalizacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako pierwsze poinformowało Radio Wnet. Współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego przekazali, że stan zdrowia nie zagraża jego życiu, ale z powodu poważnej infekcji spędzi w szpitalu co najmniej kilka dni.
W związku z pobytem w szpitalu, zaplanowane na środę posiedzenie Prezydium PiS i jutrzejszy komitet wykonawczy partii poprowadzi Mariusz Błaszczak.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z „Faktem” potwierdził, że Kaczyński trafił do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania. Z informacji dziennika wynika, że prezes PiS skarżył się na przeziębienie już w weekend, gdy brał udział w spotkaniach z wyborcami w województwach świętokrzyskim i mazowieckim.
W niedzielę Kaczyński uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej i Jędrzejowa. Dzień później pojawił się na konferencji w Starym Lubotyniu na Mazowszu dotyczącej sytuacji w rolnictwie.
– Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno – powiedziała „Faktowi” osoba z otoczenia prezesa PiS.
W lutym ubiegłego roku Kaczyński przebywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na oddziale kardiologii. Informowano wówczas, że wizyta to zaplanowane, rutynowe badania.
W 2022 roku Jarosław Kaczyński przeszedł operację kolana – w związku z tym przerwał objazd po kraju, który wówczas odbywał. Operacja miała miejsce w grudniu 2022 roku, w styczniu 2023 roku prezes PiS wyszedł ze szpitala. Prezes PiS miał jednak odczuwać nadal ból po operacji, w związku z czym jego powrót do polityki opóźniał się. Onet ujawnił wówczas, że Kaczyński przeszedł sepsę, którą jednak udało się szybko zdiagnozować i wdrożyć szpitalne leczenie. Dopytywany o te doniesienia Marek Suski mówił, że były to „początki sepsy”.
Sepsa (posocznica) to zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie.
W grudniu 2019 roku Kaczyński przeszedł pierwszą operację kolana – zarówno wtedy, jak i w 2022 roku, wszczepiano mu endoprotezy stawu kolanowego.
Źródło: rp.pl
