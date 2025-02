Jarosław Kaczyński w szpitalu. Rzecznik PiS wyjaśnia

Czwartkowa nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na posiedzeniu Sejmu jest spowodowana pobytem prezesa PiS w szpitalu – podał Onet. Informację portalu potwierdził rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

Reklama

Jarosław Kaczyński w szpitalu, w którym przed wyjazdem na Węgry zabieg przeszedł Marcin Romanowski

- To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania – zapewnił Bochenek. Jest to zgodne z ustaleniami Onetu, który również informował, że Kaczyński trafił do szpitala w związku z koniecznością przejścia badań.



Wojewódzki szpital w Lublinie podlega lubelskiemu marszałkowi województwa, Jarosławowi Stawiarskiemu z PiS. To ten sam szpital – jak pisze Onet – w którym przed wyjazdem na Węgry przebywał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Romanowski miał przejść w szpitalu zabieg korekty przegrody nosowej. Zdjęcia z pobytu Romanowskiego szpitalu pojawiły się wówczas w sieci.



Czytaj więcej Polityka Poseł PiS ujawnia: Jarosław Kaczyński "miał początki sepsy" Pytany o stan zdrowia prezesa PiS wiceszef klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział w rozmowie z Radiem Zet, że Jarosław Kaczyński miał początki sepsy.

W 2022 roku Kaczyński przeszedł operację kolana

W 2022 roku Jarosław Kaczyński przeszedł operację kolana – w związku z tym przerwał objazd po kraju, który wówczas odbywał. Operacja miała miejsce w grudniu 2022 roku, w styczniu 2023 roku prezes PiS wyszedł ze szpitala. Prezes PiS miał jednak odczuwać nadal ból po operacji, w związku z czym jego powrót do polityki opóźniał się. Onet ujawnił wówczas, że Kaczyński przeszedł sepsę, którą jednak udało się szybko zdiagnozować i wdrożyć szpitalne leczenie. Dopytywany o te doniesienia Marek Suski mówił, że były to „początki sepsy”.