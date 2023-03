W 2022 r. po czerwcowej konwencji swojej partii prezes PiS Jarosław Kaczyński ruszył w podróż po Polsce. Były premier miał odwiedzić wszystkie 94 okręgi. Jak donosiły media, Kaczyński przerwał objazd po kraju ze względów zdrowotnych.

Prezes PiS musiał przejść operację kolana. W grudniu 2022 r. rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził doniesienia, że Kaczyński przebywa w szpitalu, zapewniał przy tym, że była to "wcześniej zaplanowana wizyta". Na początku stycznia prezes PiS wyszedł ze szpitala.

Onet pisał, że powrót Kaczyńskiego do objazdu Polski opóźniał się, ponieważ prezes PiS mocno odczuwał ból po operacji kolana. Lekarze mieli mu zalecać, by nie przeciążał operowanej nogi. Według portalu, po operacji prezes PiS miał przejść sepsę. - Na szczęście sepsę szybko udało się zdiagnozować, co pozwoliło wdrożyć odpowiednie i skuteczne szpitalne leczenie - twierdził jeden ze współpracowników prezesa PiS w rozmowie z portalem dodając, że "Kaczyński powinien powrócić w pełni do swoich obowiązków w połowie kwietnia po Wielkanocy".

Czy to prawda, że Jarosław Kaczyński przeszedł sepsę? - takie pytanie w piątek w Radiu Zet usłyszał poseł Marek Suski, wiceszef klubu PiS. Polityk odparł, że prezes PiS "miał rzeczywiście problemy po tym zabiegu". - Miał takie... może nie sepsę, ale miał takie początki - powiedział.

Dopytywany, czy ma na myśli początki sepsy, Suski odparł, że Jarosław Kaczyński "miał takie jakby początki sepsy, tak". Wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości zapewnił przy tym, że prezes PiS "jak widać jest zdrowy i pełen sił do walki".

Sepsa (posocznica) to zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie.