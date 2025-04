Również szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak napisał w mediach społecznościowych, że wystarczy jeden rozkaz Władimira Putina, by ogień został zatrzymany. Zdaniem Jermaka, rosyjski przywódca nie chce wydać takiej komendy „w nadziei, że wszystkich oszuka”. „Rosja rozpoczęła wojnę. To ona powinna wstrzymać ogień i nie blokować wysiłków pokojowych prezydenta USA Donalda Trumpa, które Ukraina popiera” - dodał współpracownik Wołodymyra Zełenskiego.

Tak wyglądała sytuacja na froncie 28 kwietnia Foto: PAP

We wtorek do sprawy zawieszenia broni oraz negocjacji z Ukrainą odniósł się w rozmowie z dziennikarzami sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Poinformował, że Rosja nie otrzymała oficjalnie od Ukrainy żadnej odpowiedzi na deklarację Władimira Putina, którą nazwał „gestem dobrej woli”. - Trudno zrozumieć, czy kijowski reżim zamierza się do tego przyłączyć, czy nie - powiedział.

Zdaniem Dmitrija Pieskowa, brak odpowiedzi ze strony Kijowa to „coś więcej niż manipulacja”. - Ale nadal oczekujemy, że ta pokojowa inicjatywa Putina zostanie oceniona, ponieważ nie słyszeliśmy żadnej oceny z europejskich stolic ani z Ukrainy - dodał rzecznik.

Szkolenie ukraińskich rekrutów w obwodzie kijowskim Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Dmitrij Pieskow: Najważniejszą rzeczą jest rozpoczęcie procesu negocjacji

Rzecznik prasowy Władimira Putina odniósł się też do propozycji Wołodymyra Zełenskiego, aby wstrzymać ogień na 30 dni. Odparł, że na Kremlu zauważono tę wypowiedź. - Ale jeśli mówimy o takim długoterminowym zawieszeniu broni, to ważne są niuanse, o których prezydent Putin mówił na Kremlu. To jest też ważne, ale bez odpowiedzi na te kwestie trudno jest przejść do takiego długoterminowego zawieszenia broni - kontynuował.