Mieszkańcy Tumbler Ridge wspominają ofiary strzelaniny
Z informacji przekazywanych przez policję wynika, że nastolatka miała problemy ze zdrowiem psychicznym. Motywu popełnionej przez nią zbrodni nie podano. Łącznie 18-latka zabiła osiem osób (a nie, jak pierwotnie podawano, dziewięć), dziewiątą ofiarą strzelaniny jest ona sama – zmarła w wyniku zadanych sobie obrażeń. Tragedia w Tumbler Ridge to jedna z najtragiczniejszych strzelanin w historii Kanady.
Policja podała, że sprawczyni masakry w liczącym ok. 2 400 mieszkańców miasteczku, leżącym u podnóża Gór Skalistych, nazywała się Jesse Van Rootselaar. Dziewczyna w przeszłości uczęszczała do szkoły, którą zaatakowała we wtorek, ale została z niej usunięta cztery lata temu. W przeszłości kilka razy była poddawana ocenie psychiatrycznej – poinformował komendant policji w Kolumbii Brytyjskiej Dwayne McDonald.
– Policja pojawiła się w tym domu (w którym mieszkała Van Rootselaar – red.) często w ostatnich kilku latach, ze względu na obawy o stan psychiczny naszej podejrzanej – ujawnił McDonald.
Kanadyjska policja ujawniła, że Van Rootselaar przyszła na świat jako chłopiec, ale sześć lat temu zaczęła identyfikować się jako kobieta. Nie ma informacji, czy Jesse przechodziła jakąś terapię mającą na celu zmianę biologicznej płci.
Przed dokonaniem masakry w szkole Jesse zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata. Do zbrodni doszło w rodzinnym domu dziewczyny. W szkole 18-latka zabiła 39-letnią nauczycielkę, trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów w wieku 12 i 13 lat. Zbrodnię popełniła posługując się dwiema sztukami broni – pistoletem i strzelbą lub karabinem. Rannych w ataku zostało wielu uczniów – dwie osoby, w wieku 12 i 19 lat, które doznały poważnych obrażeń, nadal przebywają w szpitalu. Policja podała, że przed dwoma laty w domu nastolatki zabezpieczono znalezioną tam broń, ale po pewnym czasie zwrócono ją właścicielowi, który skutecznie odwołał się od decyzji o jej zajęciu (nie podano, kto był tym właścicielem).
Sama Van Rootselaar w przeszłości miała pozwolenie na broń, które jednak wygasło w 2024 roku W Kanadzie nieletni w wieku 12-17 lat mogą uzyskać pozwolenie na broń po przejściu kursu z bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zaliczeniu odpowiedniego testu.
Po przybyciu policji na miejsce strzelaniny 18-latka prawdopodobnie otworzyła ogień do funkcjonariuszy.
– Uważamy, że sprawczyni działała sama... Jest za wcześnie, by spekulować na temat motywu – powiedział dziennikarzom McDonald. Policja nie dysponuje informacjami wskazującymi, by celem ataku na szkołę była konkretna osoba lub osoby.
Strzelaniny w szkołach są rzadkością w Kanadzie – podkreśla Reuters. – Przejdziemy przez to. Wyciągniemy z tego lekcję – mówił w czasie spotkania z dziennikarzami premier Kanady Mark Carney. Carney, w związku z tragedią w Tumbler Ridge, przełożył wyjazd do Europy i nakazał, by przez siedem dni flagi kanadyjskie wiszące na budynkach administracji były opuszczone do połowy masztu.
Kanadyjscy parlamentarzyści uczcili ofiary strzelaniny w Tumbler Ridge minutą ciszy. Carney, na forum parlamentu mówił, że Tumbler Ridge reprezentuje „to, co najlepsze w Kanadzie”. – To miasteczko górników, nauczycieli, budowlańców – rodzin, które zbudowały tam swoje życie, ludzi, którzy zawsze sobie pomagali – mówił.
Król Karol III, który jest głową kanadyjskiego państwa (Kanada należy do Commonwealthu), oświadczył że jest „zaszokowany i zasmucony” tragedią.
Zbrodnia w liceum wywołała szok w miasteczku. – Tu wszyscy znają wszystkich. Ludzie nie zamykają swoich domów. Nie zamykają samochodów. Można pójść do domu sąsiada i po prostu do niego wejść – mówi Jordon Kosik, mieszkaniec Tumbler Ridge, cytowany przez agencję Reutera.
Abel Mwansa napisał na Facebooku, że jego 12-letni syn, który nosił to samo imię, co ojciec, jest jedną z ofiar strzelaniny. Ojciec chłopca ujawnił, że chłopiec nie zgodził się na nauczanie domowe, ponieważ tak bardzo lubił swoją szkołę.
„Wyszedł do szkoły 10 lutego mówiąc, żeby powiedzieć tacie, gdy wróci z pracy, aby przyjechał i odebrał go z kościoła, gdzie uczestniczył w spotkaniu młodzieży, ponieważ kochał Pana” – napisał ojciec chłopca.
Strzelanina w Tumbler Ridge była największą tego typu tragedią od 2020 roku gdy w Nowej Szkocji 51-letni Gabriel Wortman zastrzelił 13 osób i wywołał pożary, w których zginęło kolejnych 9 osób. Mężczyzna zginął z rąk policjantów. Wcześniej do tragedii o takiej skali doszło w 1989 roku w Montrealu, gdy w strzelaninie zginęło 14 osób i sprawca.
Po strzelaninie w Nowej Szkocji kanadyjskie władze zaostrzyły przepisy regulujące dostęp do broni, zakazując posiadania wielu modeli broni półautomatycznej.
