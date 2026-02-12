Kanadyjska policja ujawniła, że Van Rootselaar przyszła na świat jako chłopiec, ale sześć lat temu zaczęła identyfikować się jako kobieta. Nie ma informacji, czy Jesse przechodziła jakąś terapię mającą na celu zmianę biologicznej płci.

Przed dokonaniem masakry w szkole Jesse zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata. Do zbrodni doszło w rodzinnym domu dziewczyny. W szkole 18-latka zabiła 39-letnią nauczycielkę, trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów w wieku 12 i 13 lat. Zbrodnię popełniła posługując się dwiema sztukami broni – pistoletem i strzelbą lub karabinem. Rannych w ataku zostało wielu uczniów – dwie osoby, w wieku 12 i 19 lat, które doznały poważnych obrażeń, nadal przebywają w szpitalu. Policja podała, że przed dwoma laty w domu nastolatki zabezpieczono znalezioną tam broń, ale po pewnym czasie zwrócono ją właścicielowi, który skutecznie odwołał się od decyzji o jej zajęciu (nie podano, kto był tym właścicielem).

Sama Van Rootselaar w przeszłości miała pozwolenie na broń, które jednak wygasło w 2024 roku W Kanadzie nieletni w wieku 12-17 lat mogą uzyskać pozwolenie na broń po przejściu kursu z bezpieczeństwa posługiwania się bronią i zaliczeniu odpowiedniego testu.

Po przybyciu policji na miejsce strzelaniny 18-latka prawdopodobnie otworzyła ogień do funkcjonariuszy.

– Uważamy, że sprawczyni działała sama... Jest za wcześnie, by spekulować na temat motywu – powiedział dziennikarzom McDonald. Policja nie dysponuje informacjami wskazującymi, by celem ataku na szkołę była konkretna osoba lub osoby.