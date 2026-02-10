Økokrim, Krajowy Urząd ds. Śledztw i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych prowadzi dochodzenie w sprawie Mony Juul, która w niedzielę zrezygnowała z funkcji ambasadora w Jordanii i Iraku – poinformowała w poniedziałek jednostka.

Prowadzone jest też śledztwo w sprawie jej męża, Terje Rød-Larsena, byłego dyplomaty i byłego prezesa Międzynarodowego Instytutu Pokoju, pod zarzutem współudziału.

Śledztwo dotyczy wieloletnich kontaktów małżeństwa z amerykańskim finansistą i skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który angażował się w ich sprawy finansowe. Z powodu relacji z Epsteinem szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide w niedzielę 8 stycznia odwołał Juul z placówki w Ammanie. Ogłaszając rezygnację Juul stwierdził, że jej kontakty z Epsteinem „ujawniły poważny błąd w ocenie sytuacji” i dodał, że ta sytuacja „utrudnia odbudowanie zaufania, jakiego wymaga ta rola”.

Pål Lønseth, szef Økokrim: Czeka nas długie dochodzenie

– Wszczęliśmy dochodzenie w celu wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Czeka nas kompleksowe i, zapewne, długie dochodzenie – mówił Pål Lønseth, szef Økokrim. – Zbadamy między innymi, czy Mona Juul otrzymywała korzyści w związku ze swoim stanowiskiem – dodał Lønseth w oświadczeniu.