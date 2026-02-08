Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny obecnych kontrowersji wokół norweskiej rodziny królewskiej?

Jakie skandale są związane z pasierbem księcia Haakona?

Jakie poważne zarzuty ścigają Mariusza Borga Høiby'ego?

Co łączy żonę następcy tronu z Jeffreyem Epsteinem?

Jak obecne wydarzenia wpływają na przyszłość norweskiej monarchii i jakie są opinie społeczne na ten temat?

Marius Borg Høiby nazywany przez media „bonusowym księciem”, syn księżnej Mette-Marit z wcześniejszego jej związku z finansowym analitykiem (w przeszłości skazywanym za przestępstwa narkotykowe), nie pełni żadnej publicznej funkcji. Nie nosi książęcego tytułu, ani nie jest brany pod uwagę w sukcesji do tronu, za to posiada dyplomatyczny paszport.

Od ćwierć wieku dwór królewski utrzymuje, że Marius Borg Høiby to prywatna osoba. Trudno jest jednak zachować prywatność w najbardziej znanej i cieszącej się niemałą popularnością rodzinie królestwa.

Fakt, że najstarszy syn żony następcy tronu zasiadł na ławie oskarżonych jest bezprecedensowy dla osób tak blisko powiązanych z rodziną królewską w 120-letniej historii norweskiej monarchii.

Syn księżnej nadużywał narkotyków, ale winni są dziennikarze

W sądzie rejonowym w Oslo usłyszał on zarzuty popełnienia 38 przestępstw: m.in. czterech gwałtów, kilku przypadków przemocy domowej, gróźb, złamania zakazu kontaktowania się lub zbliżania i poważnego naruszenia prawa w zakresie narkotyków. Według aktu oskarżenia, podczas wszystkich gwałtów kobiety miały być niezdolne do oporu ponieważ albo spały, albo znajdowały się w stanie odurzenia. Jest też oskarżony o filmowanie ich intymnych części ciał bez ich wiedzy i zgody.